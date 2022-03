Recenze Kraft Beer: Je to hořká pilulka nebo světlý odstín světla? Podívejte se sami na tuto skříňku v kuchyňce!

Po mé poslední pivní recenzi jsem zvolil klasický styl, který je v některých zemích často opomíjen, Czech Dark Locker, a nyní se jdu podívat na světlejší verzi Czech Light Locker.

Jedna věc, která mě napadne těsně předtím, než pivo otevřu, je způsob, jakým si různé země vybírají své vlastní regionální pivní styly k označování. V Belgii je běžné slyšet žlutou, jantarovou nebo hnědou po celé jeho barvě, zatímco ve Spojeném království je pravděpodobnější, že uslyšíte pivo na základě jeho chuťových vlastností, jako je půllitrové hořké nebo jemné.

V Česku je běžné slyšet bledost nebo tmu, alespoň pokud jde o jejich dřevorubce.

Bez ohledu na to, jak piva obecně označujeme, názvy vesměs potvrzují, co budeme nabízet a jaké přísady to obsahuje.

Toto pivo na recenzi je Bitter Bill, Zpocený Lesak 12 a má dobrých 5% ABV. Opět, stejně jako várka, kterou jsem recenzoval naposledy, i tato je rozmačkaná, což znamená, že část stroje je oddělena od rmutu a dušená, aby se získal silný chuťový profil, který odděluje misku Mylard.

Po nalití vypadá pivo jako každý jiný obyčejný plzeňský ležák, ale má silnou vafle chmelové květinové omáčky podložené krásným medem jako dezert.

Stejná sladkost jde s chutí a hloubka nádoby extrahovaná ze sladu je zcela mimořádná. Máslo s karamelem, dezert, med a další chmelové omáčky. Není to skromné ​​pivo, ale historicky a tradičně vytvořená reprezentace toho, jak by se měla Plzeň dělat.

Zdá se, že Plzeň nevrhá světlo na vážného pijáka kraftového piva, ale pro mě je to jeden z vrcholů cesty pivovaru Calve Bay v tradičních stylech.

Chci si koupit další!

Recenzent Craft beer Brendan Sewell je šéfkuchař z Tullamore, oceněného pivovaru, zakládajícího člena Midlands Beer Club a tvůrce kanálu Bruce na YouTube.