Poslouchejte zvláštní zvuky zpěvu černé díry

Neslyšíte černou díru křičet ve vesmíru, ale zní to, jako byste ji slyšeli zpívat.

V roce 2003 astrofyzici spolupracovali s rentgenovou observatoří Chandra NASA Detekce vzoru vlnění v rentgenovém oslnění Obří kupa galaxií v souhvězdí Persea. Byly to tlakové vlny – tedy zvukové vlny – o délce 30 000 světelných let a vyzařující ven přes tenký, přehřátý plyn, který vyplňuje kupy galaxií. Byly způsobeny periodickými výbuchy ze supermasivní černé díry ve středu kupy, která je vzdálená 250 milionů světelných let a obsahuje tisíce galaxií.

S periodou oscilací 10 milionů let byly zvukové vlny akusticky ekvivalentní plošce B 57 oktáv pod středem C, což je tón, který si černá díra zjevně udržovala poslední dvě miliardy let. Astronomové se domnívají, že tyto vlny působí jako brzda při formování hvězd, díky čemuž je plyn v kupě příliš horký na to, aby kondenzoval na nové hvězdy.

Astronomové z Chandra nedávno „sonikovali“ tyto vlnění zrychlením signálů na 57 nebo 58 oktáv nad jejich původní tóny, čtyřnásobně zvýšili jejich frekvenci, aby byly slyšitelné pro lidské ucho. Výsledkem je, že my ostatní nyní slyšíme intergalaktické sirény.

Prostřednictvím těchto nových kosmických reproduktorů, Perseus černá díra Dělá to zvláštní předení To posluchači připomnělo chraptivé tóny, které odkazují na podivný rádiový signál, který Jodie Foster slyší přes sluchátka. Ve sci-fi filmu „Kontakt.“