Alyx pro hráče, kteří nemohou vystát sluchátka

Režim bez virtuální reality SoMNst dá hráčům citlivým na VR šanci vyzkoušet si Half Life: Alyx bez zvracení každých šest minut. obrázek : ventil

Podle všeho, Poločas rozpadu: Alex on je Výjimečná hra. Ale protože je určen pouze pro virtuální realitu, velké skupiny hráčů jej nemohou hrát kvůli vysokým nákladům na hardware virtuální reality a počítače, které ji podporují. Aby to napravili, vkladatelé pracují pro No VR Mods pro Alexi„S různou úrovní úspěchu.

Nedávno zveřejnil SoMNst, expert z Argentiny, video na YouTube, které zdůrazňuje pokrok v jeho režimu Bez VR.

Zatím vypadá dobře. Fotoaparát nevibruje při každém pohybu, jak jsme to viděli Ostatní modyAlexovy ruce jsou ovládány myší a klávesnicí. Její prsty se pohybují jako jeden z jejích prstů namísto uvolněných pohybů jednotlivých prstů připojených k hráčově ruce na konzole VR. Téměř devětminutové video ukazuje souboj, zatímco ostatní videa na kanálu SoMNst ukazují, že Alyx pracuje s více gadgetem, který se nyní pohybuje přirozeněji poté, co je ovládán myší a klávesnicí spíše než něčími rukama.

Cílem SoMNst je přiblížit hraní moderních her Poloviční život 2 jak je to možné. Svým vzhledem neexistuje VR Poločas rozpadu: Alex Vypadá to, že jako první člověk vystřelil typický zdrojový motor.

Zatímco hráči, kteří nevlastní virtuální realitu, mohou být těmito mody nadšení, jiní říkají, že zkreslují původní vizi vývojářů her. SoMNst plně chápe, že mod bez virtuální reality zlepšuje některé z toho, co se děje Poločas rozpadu: Alex Speciální.

“Tato hra se hraje ve virtuální realitě a myslím, že je to mistrovské dílo. Valve odvedl skvělou práci,” řekl SoMNst. Kotaku Emailem. Ale vysoká cena zařízení virtuální reality vytvořila překážku vstupu, takže většina lidí nebude moci toto kouzlo zažít. SoMNst chce tuto bariéru snížit.

V režimu SoMNst bez VR se Alyxovy prsty pohybují jako jeden z prstů na nohou, které bohužel brání Alyxu dát prst Combine. Snímek obrazovky : ventil

SoMNst napsal: „V současné situaci v mé zemi (Argentina) je téměř nemožné získat náhlavní soupravu VR, i když se pokusím získat nejlevnější.“ “Takže vyvíjím tento mod kvůli tomu a protože si myslím, že je to velká výzva začít.” HLA Bez VR. “

V současné době lze v režimu hrát pouze 2 z 11 kapitol hry. SoMNst a dva další modové nástroje, Optimus97 a Nicklaus, spolupracují na vytvoření verzí základních funkcí hry, jako je kreslení a navigace v hlavní nabídce, pro VR. SoMNst říká, že to upřednostňují, než budou pracovat na tom, aby byla zbytek hry hratelná.

Režim bez VR je přesně to, na co osobně čekám, až to zkusím Poločas rozpadu: Alex. miluji poločas rozpadu A byl nadšený, když viděl, jak Valve tajně oživil sérii. Ale moje nadšení do značné míry utichlo, protože jsem věděl, že hra byla pouze pro virtuální realitu. Hry s virtuální realitou vzbudily můj zájem, ale nemohu si ospravedlnit nákup drahých sluchátek, která nepochybně skončí hnilobou v mém šatníku pro použití s ​​hrou nebo dvěma. (Ačkoli má Oculus Quest rozumnou cenu, nemohu si dovolit myšlenku povinné integrace Facebooku.) Poločas rozpadu: Alex Modul bez VR ještě není k dispozici, ale až bude, zkusím to jako první.