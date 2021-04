Netanjahu a Smotrich se zavázali přesvědčit Bennetta, aby netvořil „levou“ vládu

premiér Benjamin Netanjahu Mluvčí Smotricha uvedl, že vůdce náboženské sionistické strany Bezalel Smotrich se ve čtvrtek večer dohodl na spolupráci, aby přesvědčil vůdce pravice Naftali Bennetta, aby netvořil to, co popsali jako „levicovou vládu“.

Smotrich Setkal se s Netanjahuem v rezidenci premiéra v Jeruzalémě, těsně před Netanjahuovým setkáním s Bennettem. Netanjahu, který byl považován za magický útok na Bennetta, ho poprvé pozval do své rezidence po více než deseti letech, kdy ho manželka premiéra Sarah Sara kvůli osobnímu sporu zakázala.

Po příjezdu na schůzku Bennett novinářům řekl: „Přišel jsem sem se spoustou dobrých úmyslů a zavazuji se, že udělám vše, co je v mých silách, abych zachránil Izrael před chaosem a vytvořil dobrou a stabilní vládu pro stát Izrael. čas národní odpovědnosti. “

Zdroje blízké Bennettovi uvedly, že Netanjahuovi sdělí, že se nebojí sestavit vládu s anti-Netanjahuovým blokem a že páté volby nepřipadají v úvahu.

Smotrichův mluvčí řekl, že požádal Netanjahua, aby se pokusil přesvědčit Bennetta, aby nalákal nového vůdce naděje Gideona Saara.

Sa’ar ve čtvrtek odmítl nabídku politického bloku pro Netanjahua, aby umožnil Netanjahuovi sestavit prozatímní vládu.

Podle návrhu, který jako první uvedl korespondent Knesset Radio KAN Ze’ev Kam, bude Netanjahuovo funkční období stanoveno na předem stanovenou dobu a všechny strany v duálním bloku budou souhlasit, že se nepřipojí k vládě, kterou opět vede.

cnxps.cmd.push (function () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). Prezentace (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {console.log (“hedva connatix”); document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;}

Byly by přijaty návrhy zákonů definující limity termínů a strany by Netanjahuovi řekly, že bude jeho jedinou možností zůstat u moci. Sa’arovi bude připočítáno, že ukončil Netanjahuovu politickou kariéru.

Sa’ar tuto myšlenku odmítl s tím, že názor jeho strany proti vstupu do vlády v čele s Netanjahuem byl jasný bez ohledu na to, jak byla otázka položena.

Člen Knessetu ve své straně zašel ještě dále a v reakci na návrh poslal smích emodži a přirovnal jej k tomu, co vůdce Modré a Bílé Benny Gantz přijal loni.

„Toto jsou druhy řešení, která Gantz miluje,“ řekl člen Knessetu. „Může ti říct, co se stane dál [such a deal is signed]. “

Netanjahu musí do 4. května sestavit vládu na základě mandátu, který mu v úterý udělil prezident Reuven Rivlin.

Pokud Netanjahu selže, očekává se, že Rivlin deleguje mandát na Bennetta nebo vůdce Yesh Atida Yaira Lapida, aby sestavil vládu s podporou Sa’ara.

„Potřebujeme rovnou vládu se zvláštními ujednáními,“ řekl v úterý Sa’ar.