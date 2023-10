PŘIPOMÍNKA: Kostým Amy Rose a LEGO Sonic Skin jsou nyní k dispozici zdarma od Sonic Superstars

Pokud jste si na začátku tohoto týdne na Nintendo Switch vyzvedli Sonic Superstars, zde je připomenutí, že jsou k dispozici také bezplatné DLC.

Jak si možná pamatujete, pokud jste se dříve přihlásili k odběru newsletteru Sega Sonic 31. ledna 2024E-mailem obdržíte kód Switch eShop, abyste získali módní kostým Amy Rose.

„Zaregistrujte se do 31. ledna 2024 a získejte nový klasický vzhled pro Amy Rose! Exkluzivně pouze pro nové odběratele našeho zpravodaje, oblékněte se do moderní podoby klasické Amy od Sonic Superstars! Jednoduše zadejte své údaje a my vám zašleme e-mail kód přímo do vaší e-mailové schránky s pokyny, jak stáhnout obsah ve hře po vydání hry Podzim 2023„.

Sega navíc nabízí také bezplatný LEGO Sonic Skin, který můžete také získat prostřednictvím eShopu Switch. Zdá se, že na to není časový limit, ale pokud to chcete, je nejlepší to obnovit co nejrychleji.

„Urychlete světem SONIC SUPERSTARS jako Blue Blur, nyní ve formě LEGO®!“

Pokud se chcete dozvědět více o Sonic Superstars, nezapomeňte se podívat na naši recenzi zde na Nintendo Life: