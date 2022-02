Rusko písemně odpovídá USA před Blinken-Lavrovovou výzvou

Odpověď Moskvy přichází několik dní poté, co Washington Moskvě předložil své vlastní dokumenty, a před plánovaným úterním telefonátem mezi americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem a ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.

Vysoký úředník ministerstva zahraničí a úředník ministerstva zahraničí v pondělí potvrdili, že „obdrželi písemnou reakci z Ruska“.

„Bylo by neproduktivní vyjednávat veřejně, takže necháme na Rusku, jestli bude chtít diskutovat o své reakci,“ řekla mluvčí. „Zůstáváme plně odhodláni k dialogu o řešení těchto problémů a budeme nadále úzce konzultovat naše spojence a partnery, včetně Ukrajiny.“

Reakce veřejnosti na tyto písemné odpovědi USA – v nichž představitelé administrativy uvedli, že USA vyjádřily ochotu spolupracovat s Ruskem na věcech, jako je kontrola zbrojení, ale odmítly dát prostor politice „otevřených dveří“ NATO – byly do značné míry pesimistické.

Není jasné, zda písemná odpověď Moskvy, poprvé hlášeno Washington Post obdržel před nebo po pondělním zasedání Rady bezpečnosti OSN Eskalace Moskvy podél hranice s Ukrajinou, která skončila patovou situací mezi USA a Ruskem.

Americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová řekla novinářům po zasedání, na kterém USA obvinily Rusko z plánování hromadění desítek tisíc vojáků podél bělorusko-ukrajinské hranice, že USA „vyzvaly k této schůzce, aby umožnily Rusům dejte nám vysvětlení, jaké jsou jejich činy.“

„Moc jsme toho neslyšeli,“ řekla. „Nedali nám odpovědi, které by kdokoli z nás doufal, že nám poskytnou.“

Otevřené setkání v sídle OSN v New Yorku pokračovalo v pondělí navzdory odporu Číny a Ruska.

Američtí diplomatičtí představitelé opakovaně naléhali na Moskvu, aby se vydala cestou vpřed, a varovali, že obnovená invaze na Ukrajinu by vyústila v rychlé a významné sankce – poselství, které v pondělí zopakoval prezident Joe Biden, zatímco schůzka probíhala.

Napjaté zasedání OSN

Thomas-Greenfieldová ve svých pondělních poznámkách k Radě bezpečnosti řekla: „Nadále doufáme, že Rusko zvolí cestu diplomacie před cestou konfliktu na Ukrajině. Nemůžeme však jen ‚čekat a vidět‘.“ Je zásadní, aby se tato Rada zabývala rizikem, které jejich agresivní a destabilizující chování představuje po celém světě.“

Hovořila o nahromadění více než 100 000 ruských vojáků podél jeho hranice s Ukrajinou, stejně jako o amerických zpravodajských službách, že Rusko přesunulo téměř 5 000 vojáků do Běloruska a má v úmyslu shromáždit „více než 30 000 vojáků poblíž bělorusko-ukrajinské hranice… začátkem února.“

„Pokud Rusko dále napadne Ukrajinu, nikdo z nás nebude moci říci, že jsme to neviděli. A následky budou strašlivé,“ řekl Thomas-Greenfield.

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzia prohlásil, že kolegové z OSN „vybíjejí napětí a rétoriku“, řekl, že USA a další chtějí, aby došlo ke konfliktu.

„Toto rozmístění ruských jednotek na našem vlastním území přivádí naše západní a americké kolegy k tomu, aby řekli, že dojde k plánované vojenské akci a dokonce k aktu agrese… vojenské akci Ruska proti Ukrajině, kterou všichni ujišťují.“ „Uskutečníme se za několik týdnů, ne-li za několik dní.

„Skoro po tom voláte, chcete, aby se to stalo. Čekáte, až se to stane, jako byste chtěli, aby se vaše slova stala skutečností. A to i přesto, že tato tvrzení neustále odmítáme a toto je navzdory skutečnosti, že za celé toto období nebyla vyslovena žádná hrozba plánované invaze na Ukrajinu z úst žádného ruského politika nebo veřejné osobnosti,“ řekl Nebenzia.

Thomas-Greenfield odpověděl, že to byla Moskva, kdo byl provokativní, nikoli USA nebo jejich partneři v Radě bezpečnosti.

„Dali jsme jasně najevo svůj závazek k cestě diplomacie. Doufám, že naši ruští kolegové si tuto cestu také zvolí a pokojně se zapojí do mezinárodního společenství, včetně Ukrajiny,“ řekla.

Tento příběh byl v pondělí aktualizován o další podrobnosti.