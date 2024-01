Vývojář Marvel Snap získá finanční prostředky ve výši 100 milionů dolarů

Marvel Snap Vývojář Second Dinner našel novou investici poté, co vlastník TikTok ByteDance opustil předchozího vydavatele hry, Nuverse. Griffin Gaming Partners vloží do druhé večeře 100 milionů dolarů; Dříve financovala společnosti jako Discord, vývojář Frost Giant Games a mobilní marketingovou platformu AppLovin. Druhá restaurace „bude nadále fungovat samostatně,“ uvádí tisková zpráva. Griffin Gaming Partners bude vedle NetEase sloužit jako menšinový investor.

The Second Supper Company byla založena v roce 2018 poté Hearthstone Vývojáři Ben Broad a Hamilton Chu opustili Blizzard Entertainment. Marvel Snap Původně byla vydána v červnu 2022 a okamžitě zaznamenala úspěch – 22 milionů stažení a tržby 200 milionů dolarů od vydání hry. Po zprávách o odprodeji ByteDance od Nuverse je Second Dinner uklidňující nervózní Marvel Snap Hráči, že druhá večeře nebyla ovlivněna, tak Marvel Snap „Bude pokračovat v provozu a vzkvétat i v budoucnu.“

V tiskové zprávě vydané v pondělí Broad uvedl, že Second Dinner na tom plánuje pracovat Marvel Snap Celá léta – většina týmu na hře pracuje. Druhá večeře má také „pár dalších věcí k vaření,“ dodal. Žádné další podrobnosti nejsou k dispozici, kromě toho, že je to „velmi zajímavé“, jak říká Broad. Matt Waibel, provozní ředitel společnosti Second Dinner, dodal, že cílem investice je „vyvíjet a nabízet nové hry“. [and] Přijměte původní IP.

Marvel Snap Hra vyšla v srpnu na Steamu, díky čemuž je hra „plně multiplatformní“, což Second Dinner popsal jako „důležitý milník“. Je k dispozici jinde v systémech Android, iOS a macOS. Líbí se Hearthstone, Marvel Snap Je to karetní hra – ale je navržena tak, aby byla od začátku lépe ovladatelná. Není to však bez složitosti. Přestože zápasy obvykle trvají až do závěrečných minut, existuje spousta strategií, které je třeba se naučit, což udržuje hru zajímavou na dlouhou dobu.