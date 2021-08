NASA zvyšuje pravděpodobnost střetu asteroidu Bennu se Zemí

Možnost, že asteroid Bennu zasáhne Zemi během příštího století nebo dvou, se zvýšila, řekl ve středu vědec NASA.

David Farnocchia však zdůraznil, že pozemšťané by neměli být příliš úzkostliví.

Vědci dříve uvedli, že pravděpodobnost Bennuova zasažení Země do roku 2200 byla jedna ku 2700, ale tato čísla byla revidována na jednu v roce 1750 v roce 2300, Associated Press zmíněno.

Farnocchia spolupracuje s NASA Jet Propulsion Laboratory v jižní Kalifornii a novinářům řekla, že kosmická loď Osiris-Rex, která přistála na Bennu v roce 2018, aby sbírala vzorky, jim poskytla lepší představu o budoucí oběžné dráze asteroidu, uvádí drátová služba.

Sonda se má na Zemi vrátit v roce 2023.

„Neměli bychom si s tím příliš dělat starosti,“ řekla Farnokia, která byla hlavním autorem nálezů, které byly publikovány v časopise Icarus.

Vědci tvrdí, že Bennu se k planetě přiblíží do roku 2135.

Vědci uvedli, že gravitace Země by mohla ovlivnit Bennuovu oběžnou dráhu a v příštích dvou stoletích způsobit kolizi s planetou. Uvedli však, že na základě údajů z kosmické lodi Osiris-Rex jsou nyní šance gravitace zasahující do její trajektorie nižší.

Lindley Johnson, důstojník pro planetární obranu v NASA, předpověděl, že pokud by Zemi zasáhl asteroid, plocha zničené oblasti by byla stonásobně větší než asteroid, uvádí Associated Press.

Pokud se asteroid srazí s východním pobřežím USA, I„Docela by to zničilo věci nahoru a dolů po pobřeží,“ dodal Johnson.