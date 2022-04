Exkluzivně: Český stop-motion čaroděj natočil ‚I myši patří do nebe‘

*** Tento článek se původně objevil ve vydání z 22. května Animovaný časopis (č. 320) ***

Ne každý den máme možnost zažít animovaný film, ve kterém hlavní hrdinové na začátku příběhu zemřou a odejdou do nebe. Přesně to se stává českým režisérům Denise Grimové a nejnovějšímu stop motion Janu Bubiničkovi I myši patří do nebeNa začátku bojující myš a roztomilá liška utvoří těžké přátelství v posmrtném životě. Film podle obrázkové knihy Ivy Procházkové byl loni uveden ve Francii a Velké Británii a byl nominován na cenu César za nejlepší animovaný celovečerní film a Evropskou filmovou cenu.

Grimmová se ke knize dostala jako první a myslela si, že by to byl skvělý projekt pro adaptaci animovaného filmu. „Byla naprosto přesvědčená, že to musíme udělat,“ vzpomíná Bupniček, který je také jejím manželem. „Ovlivnila mě především témata příběhu, ale také velmi přirozený způsob, jakým je dětem podáván. Denisina vytrvalost a produktový design Vladimíra Lutáka postupně vedly ke smršti, která přitahovala stále více lidí.“

„Po mnoha letech literární a výtvarné přípravné práce jsme na podzim 2018 začali natáčet,“ vzpomíná Grimová. „S osmi animátory a 20 dalšími členy štábu ve 14 sadách jsme pořídili 1400 záběrů jeden po druhém. Postprodukce začala s více než 900 záběry, když jsme ještě natáčeli a pokračovala téměř půl roku poté!“

příběh o přátelství

Devadesátiminutový film, společný profesionál České republiky (New Films), Francie (Les Films du Cygne), Polska (Animoon) a Slovenska (CinemArt), je výsledkem několikaleté tvrdé práce režisérů a jejich týmy. Ale byl to původní příběh knihy, který filmaře držel v průběhu celého procesu.

„Příběh o myši Zní to jako nekomplikovaný příběh pro děti,“ říká Grimová. stal se. Je to film o hledání lásky a pravdy, které jsou často blíž, než si myslíme. Je to také příběh o obětování se pro někoho jiného, ​​o spolupráci – která nakonec vždy vede k vítězství… Dodává sílu a odhodlání; Boří to stereotypy.“

Celkem umělci pro film vytvořili asi 105 panenek – hlavní hrdinové potřebovali 10 a osm kopií a 87 dalších postav pro design a tvorbu. Všechny byly navrženy Grimmovou a následně postaveny ve dvou různých studiích: Asi třetinu panenek postavil tým v Momakinově studiu v polském Lodě, kde vznikly všechny myši a další hlodavci. Všechny lišky a nebeští strážci vznikli v pražském studiu, které se nachází v budově Krátkého filmu v Barrandovských studiích.

Animační tým použil Dragonframe k znázornění pohybu zastavení. Vzhledem k tomu, že film obsahuje také CG animaci a digitální nastavení, podporují také VFX, InTheBox (Annecy), Amopix (Štrasburk), Le Studio (Marseille), Letko (Varšava) a Buvol (Praha).

Během projektu měli oba manažeři mnoho povinností uvnitř i vně skupiny. „Denisa byla hlavní umělkyní projektu a každá postava, která jí prošla rukou, stejně jako každá scéna a velká většina rekvizit,“ poznamenává Bobinisek. „Kromě režie jsem pomáhal i s produkčním systémem (pipeline) a technickými aspekty filmu, animací a digitálními efekty, zejména pokud jde o 3D modelování a animaci. To skutečné jsme režírovali společně. V průběhu produkce, některé řádky byly začerněné a dozvěděli jsme se jeden od druhého všechno o druzích věcí. V některých ohledech se můžeme navzájem naplnit víc, než bychom zpočátku mohli!“

Grimmová i Bubeníček vystudovali animaci na slavné Filmové a televizní škole Akademie dramatických umění (FAMU) v Praze. Na otázku o kreslených hrdinech a jejich vlivech odpověděli: „Víc preferujeme stop-motion svět. Nelze zapomenout na legendy zlatého věku české animace – Jiřího Trnku, Karla Zemana, Botislava Pujara. Byli jsme také inspirováni nápady Jerryho Barty, Pavla Kotského a Jana Avankemgera. Yuri Norstein, Brett Barn, Tim Burton, Wes Anderson a Nick Park patří mezi mezinárodně uznávané režiséry, které milujeme. A Hayao Miyazaki, samozřejmě!“

Manželé přiznávají, že je vždy přitahoval svět stop-motion filmů. „Stop-Motion má určité nezpochybnitelné kouzlo,“ říká Bubeníček. „Na začátku to byla v podstatě Denisa, kdo si byl jistý, že ten film udělá tímto způsobem. Kromě toho, že je režisérkou, ilustrátorkou a ilustrátorkou, je také tvůrcem loutek. Miluje skutečné materiály a jejich konstrukci, díky které můžete vše zachytit fotoaparát, aniž by mu chyběly přirozené detaily nebo krása“.

Grimmová dodává: „Dalším důvodem pro volbu této techniky byl odkaz a tradice české stop-motion animace. Být schopen přilákat mezinárodní publikum. Nedokážeme si představit, že bychom v rámci našeho rozpočtu dosáhli úrovně největších světových produkcí. Stop-Motion je v kontextu mezinárodní distribuce stále velmi vzácný a mezi ostatními filmy je rychle rozpoznán. Náš projekt však není jen stop-motion film. Aby bylo možné splnit požadovaný scénář, pokud jde o počet postav a rozmanitost a velikost prostředí, je stop motion animace smíchána s důležitou dávkou CG.“

vzkvétající české umění

Duo také zmiňuje, že je naprosto spokojeno se stavem evropské animace v roce 2022 a dále. „V poslední době byla uvedena řada krásných evropských filmů a jsme rádi, že evropská animace a kinematografie jako celek má zcela odlišné rysy a styl. Z hlediska české animace zaznamenáváme po dvou desetiletích úpadku hraného filmu znovu povstat. To je skvělá zpráva. Na chvíli. Dlouhou dobu dosáhly mezinárodní slávy pouze krátké filmy, ale v posledních letech jsme také svědky nárůstu celovečerních projektů.“

Vzhledem k tomu, že film bude v nadcházejících měsících uveden ve více zemích, tvůrci doufají, že diváci přijmou hlubší poselství jejich filmu. Poznamenali, že „náš film je o pokoře, lásce a naději“. „Snažíme se říct, že všechna bolest přejde a za každým rohem je něco nového, nový přítel, nové dobrodružství. Chceme ukázat, že nemá smysl se vzdávat. Ale musíme nasměrovat sílu a ‚boj ‚ máme uvnitř k věcem, které mají smysl. Čas Jako řeka plynoucí do věčnosti, proměňující přítomnost ve včerejšek, to nelze vrátit zpět. Na druhou stranu je však tolik věcí, které můžeme změnit – a které stojí za to bojovat za“

Tvůrci filmu dodávají: „Doufáme, že zejména děti přijmou několik poselství: že celý vesmír je obrovský, harmonický a krásný ve své komplexnosti a že vždy existuje prostor pro naději, že vše nakonec dobře dopadne. „

I myši patří do nebe Aktuálně k dispozici na VOD v USA na Tubi, Apple TV, Prime Video, Google Play a YouTube. Pro více informací navštivte micebelonginheaven.com.