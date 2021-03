Manchester United čelí Granadě ve čtvrtfinále Evropské ligy, Sports News

Manchester United se v pátek setkal s Granadou ve čtvrtfinálovém losování Evropské ligy, zatímco Arsenal bude hrát za Slavii Praha.

United v čele s Ole Gunnarem Solskjaerem, který v 16. kole porazil Milán, mají hrát v první etapě 8. dubna, zbývá však zjistit, kde se tento zápas odehraje.

Old Trafford čelil španělským soupeřům v Realu Sociedad v posledních 32 hrách, ale zápas prvního zápasu byl přesunut z tohoto zápasu do italského Turína kvůli omezením uvaleným na cestování ze Spojeného království do Španělska v důsledku epidemie.

Granada je v Evropě poprvé, když v minulé sezóně skončil sedmý ve španělské lize. Jižní španělský tým ve skupinové fázi znatelně porazil PSV Eindhoven a v 32. kole vyřadil Neapol a v 16. kole porazil starý klub Solskjaer Molde v Norsku.

Kouč Granady Diego Martinez vyhrál titul Evropské ligy dříve, během svého působení jako asistent trenéra v Seville.

Mezitím bude Ajax čelit Romům s čtvrtfinálovým vítězem, který si ve čtvrtém kole zahraje buď United, nebo Granadu. United porazili Ajax ve finále Evropské ligy 2017.

Arsenal má v první části čtvrtfinále hostit Slavii a bude si dávat pozor na lídry české ligy, kteří v posledních dvou kolech vyřadili Leicester City a skotské šampiony Rangers.

Pokud by se však Arsenal kvalifikoval, mohl by v semifinále čelit svému bývalému trenérovi Unaiovi Emerymu.

Emery’s Villarreal se setká s Dynamem Záhřeb, které v ostatních čtvrtfinále vyhrálo posledních 16 proti Tottenhamu Hotspur.

Emery vedl Arsenal do finále Evropské ligy v roce 2019, když podlehl Chelsea v Baku.

Závěrečný zápas sezóny se bude konat v polském městě Gdaňsk 26. května.