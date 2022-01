Estonští politici se připojili k bojkotu olympijských her v Pekingu | Zprávy

„Ministerstvo zahraničních věcí neví o žádném členu estonské vlády, který by plánoval účast na olympijských hrách v Pekingu,“ řekla v pondělí ERR mluvčí ministerstva zahraničí Kristina Oatesová.

Mluvčí vlády Steen Otsma potvrdil, že premiér Kaja Klaas (Reform) do Pekingu nepocestuje a ani žádní další členové vlády to neplánují.

Ředitelka pro styk s veřejností ministerstva kultury Melis Combosová řekla, že ministr kultury Tate Terek (uprostřed) na olympiádu nepojede, stejně jako náměstek ministra kultury pro sport Tarvey Bourne.

Ministryně zahraničí Eva Maria Lemets (uprostřed) v listopadu uvedla, že estonští sportovci by měli mít možnost rozhodnout, zda se chtějí zúčastnit zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022, a že diplomatické bojkoty by se měly vrátit politikům.

Prezident Alar Karis v prosinci oznámil, že se nezúčastní zimních olympijských her v únoru v Pekingu s odkazem na politické faktory.

Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psaki začátkem prosince oznámila, že američtí diplomaté budou bojkotovat zimní olympijské hry kvůli „probíhající genocidě a zločinům proti lidskosti v Sin-ťiangu a dalšímu porušování lidských práv“ v Číně. Austrálie, Spojené království a Kanada se připojily k diplomatickému bojkotu, stejně jako Dánsko, Nizozemsko a Litva.

Francie oznámila, že se nepřipojí k diplomatickému bojkotu Pekingu. Někteří se domnívají, že by to mohlo být proto, že letní olympijské hry v roce 2024 se mají konat v Paříži a Francie se v reakci na to bojí bojkotu.

Francie vyjádřila své ambice harmonizovat přístup 27 členů Evropské unie, ale je nepravděpodobné, že se to podaří. Myšlenku diplomatického bojkotu kritizoval i český prezident Miloš Zeman.

Olympiáda v Pekingu začne 4. února a potrvá dva týdny.

