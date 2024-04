Žádný Telefon (2) a sluchátka mají integraci ChatGPT

Po uvedení Nothing Ear a Ear(a) tento týden, Nothing také zavádí novou aktualizaci pro Nothing Phone(2), která přináší několik vylepšení, včetně integrace ChatGPT.

Nic pro OS 2.5.5 není nyní na Phone(2) – zatím ne na Phone(1) a Phone(2a) – s několika novými přírůstky. K dispozici je podpora pro UltraHDR pro Android (nazývané „Ultra

Největší plus je ale nativní integrace ChatGPT do produktů Nothing.

Nothing Phone (2) dostane dva widgety s ChatGPT – jeden pro hlasový vstup a jeden pro text – a ve vyskakovacích oknech snímků obrazovky a schránky bude nové tlačítko, které tento obsah přenese do ChatGPT.

Nic nevysvětluje:

Byly přidány nové widgety ChatGPT pro spouštění ChatGPT v různých režimech vaší domovské obrazovky pro rychlejší přístup. Přidáno tlačítko na snímek obrazovky a vyskakovací okno pro vložení obsahu přímo do nového chatu v ChatGPT.

Integrace ChatGPT Nothing se vztahuje také na Ear a Ear(a). Nic vás nevyzve ke spárování s telefonem, ale po spárování mohou obě sluchátka zahájit hlasovou konverzaci s ChatGPT, aniž byste museli telefon vytahovat.

a Kompletní changelog pro Nothing OS 2.5.5 je k dispozici na webových stránkách Nothing Nyní.

