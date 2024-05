Mark Hamill ze Star Wars vzdává hold ‚Joe-B-Wan Kenobimu‘ po setkání v Bílém domě | Mark Hamill

„Nikdy nenajdete ubohější úl svinstva a darebáků.“ Ale dost o Washingtonu. Herec z Hvězdných válek Mark Hamill, který se loučil s gangstery ve fiktivním kosmodromu, přiletěl v pátek do hlavního města USA, aby se setkal s Joe Bidenem.

Proč byl v Oválné pracovně a o čem se mluvilo, zůstalo záhadou. Před dlouhou dobou, v galaxii daleko, daleko, byl Biden vysoko v průzkumech, ale nyní může potřebovat další hvězdnou sílu.

Překvapivé zjevení muže, který hrál Luka Skywalkera, vzrušilo nerdy ze Star Wars mezi tiskovým štábem Bílého domu, zatímco nefanoušky zanechalo poněkud zmatené nebo zmatené.

„Kolik z vás mělo na svých kartách bingo ‚Mark Hamill povede tiskovou konferenci‘?“ Herec má na sobě tmavý oblek, modrou kravatu a sluneční brýle. Zeptal se novinářů Na začátku tiskové konference. „Chci kontaktovat doktora Whatsappa.“ Právě jsem potkal prezidenta a dal mi tyto letecké brýle.

Pak si Hamill (72 let) strčil brýle do kapsy a v žertu řekl: „To se mi líbí.

Hamill, který Více než 5 milionů sledujících na XOstrý kritik Bidenova volebního rivala, Donalda Trumpa, řekl, že je pro něj „ctí“, že byl pozván na setkání s „legislativně nejúspěšnějším prezidentem mého života“, a nabídl seznam Bidenových úspěchů.

„Ukazuje vám, že jen jedna osoba může být v našich životech tak vlivná a pozitivní,“ řekl herec novinářům a řekl, že bude klást otázky, „i když žádné otázky ohledně Star Wars, prosím.“

Na otázku ohledně setkání v Oválné pracovně Hamill řekl: „Čekal jsem, že tam budu jen pět minut. Ukázal nám všechny své obrázky.

„Bylo to pro mě opravdu úžasné, protože jsem byl pozván do Carterova Bílého domu a zúčastnil jsem se. A pak jsem přišel do Obamova Bílého domu, ale nikdy jsem nebyl pozván do Oválné pracovny a bylo to velké setkání. Takže to bylo opravdu velmi zvláštní.“

V původním trháku Star Wars: Nová naděje (1977) Hamill hrál farmáře Luka, který se učil triky s myslí Jedi od Obi-Wana Kenobiho, stárnoucího mistra Jedi, který zažil lepší časy. V pátek se zdálo, že se opět ujímá role mladého stážisty 81letého Bidena.

„Říkal jsem mu ‚Pane prezidente‘. On řekl: ‚Můžete mi říkat Joe.‘ Řekl jsem: ‚Mohu vám říkat Joe-Pi-Wan Kenobi?‘ To se mu líbilo.

Hamill odešel z jeviště za jásotu a potlesku několika ohromených reportérů. „Ať vás provází síla,“ začala první otázka tiskové mluvčí Karine Jean-Pierre. Odpověděla: Síla je s tebou, nebo zítra čtvrtá je s tebou, jakkoli se na to chceš dívat.

„Doufejme, že jsme pro zbytek briefingu vystřihli vtipy ze Star Wars,“ řekl jeden novinář.

Jean-Pierre: „O tom pochybuji, mám pocit, že toho bude ještě víc.“

Poté byla dotázána, proč Hamill, který nikdy předtím volený úřad nezastával, v Oválné pracovně vůbec byl. Weijia Jiang Reportér CBS News se důrazně zeptal: „Co tady dnes dělal Mark Hamill?“

„Nelíbilo se ti, že je tady? … Mark Hamill byl ve městě. Setkali se. Myslím, že byl jako někdo důležitý – všichni znáte Marka Hamilla. Je to někdo, kdo v naší zemi hodně investoval, hodně investoval do směr této země,“ odpověděl Jean-Pierre se smíchem.

Zatímco Jiang přiznal, že tyto filmy nezná, Jean-Pierre se zeptal: „Nelíbí se vám Star Wars? Neviděli jste Star Wars?

„Udělám to hned!“ slíbil Jiang. Někteří lidé v místnosti také zasténali.

Hamill je jednou z několika hollywoodských hvězd, které se Bidenova kampaň může snažit nasadit před prezidentskými volbami, které jsou nyní za šest měsíců. Herec a režisér Robert De Niro ve čtvrtek vystoupil proti Trumpovi a vyzval Bidena, aby proti němu „stále bojoval“ a „silně na něj zaútočil“.

Rozhovor vedla Stephanie Ruhl V jedenáct hodin na MSNBC„Ten muž je monstrum,“ varoval De Niro. Zdaleka se nemýlí. Je to, jako by chtěl udělat ty nejstrašnější věci, na které může myslet, aby z nás dostal vzestup. „Nevím, co to je, ale dělal to a dělal to a je to velmi děsivé.“