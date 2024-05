Hostitel vede skupinu A

Rakouská pohádka se v pátek večer trochu zvrtla, když balíček překvapení mistrovství světa 2024 IIHF propadl proti Česku.

Hostitelský národ, řvoucí dalším vášnivým pražským publikem, předvedl solidní výkon, zaznamenal čtvrté vítězství a vyšplhal se do čela tabulky skupiny A. Češi přitom oplatili porážku v rozstřelu z předchozího setkání národů v roce 2022, jediné rakouské vítězství v sérii přímých soubojů.

Vyloučení bylo zadostiučiněním pro brankáře Petra Mráčka, který byl proti Norsku trochu nejistý. Stejně tak konečné skóre. „Jsem velmi hrdý,“ řekl. „Dnes večer jsme tvrdě bojovali. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, protože Rakousko hrálo včera dobře, proti Kanadě a Švýcarsku.“

Rakušana Dominika Heinricha porážka příliš neznepokojila. „Hráli jsme dobře,“ řekl. „Víme, že Češi mají dobrý tým a měli několik dobrých šancí a dali jim gól.

„Musíme ale držet hlavy nahoře, víme, co náš tým dokáže. Prohra se nám nelíbí, ale stále můžeme držet hlavy nahoře.“

Nebylo to úplně přímočaré: Češi potřebovali čas, aby se prosadili, a na začátku druhé třetiny museli snášet určité potíže. Byli to ale nakonec domácí, kdo potěšil publikum výhrou 4:0. Bylo to poprvé, co Rakousko na letošním turnaji udrželo čisté konto.



Zápasy Rakouska proti Kanadě a Finsku byly velkým tématem. Češi však nechtěli připustit další rozruch a začali hru na přední kopačce a přitlačili Rakousko ve vlastním pásmu.

Rakušané jsou na to zvyklí a cítí se pohodlněji, když vkládají většinu svého úsilí do zastavení špičkového útoku. Češi vedli po 15 minutách na střely 10:1 a byli blízko k vyřešení Davida Madlenera v rakouské síti. Rakousko ukázalo velkou disciplínu, nenechalo se zatáhnout do laciných penalt a domácí frustrovalo.

Věci se změnily, když Paul Stabelfeld rozdrtil Davida Combse na prkna. Diváci volali po penaltě, funkcionáři řekli „ne“ a hra dostala ostrý okraj.

Mezi strkanicemi a strkanicemi se Ontrej ocitl čistě v síti Casea Matlenera, který se nechal zlákat zpět, když ho Clemens Unterweger zarámoval ke střele. Po 28 sekundách se Litvinov sám prosadil k trestnému střílení a předvedl stejnou trojitou porážku forhend-bekhend, která mu přinesla vítězství v úvodním rozstřelu proti Finsku. Pokud to není rozbité, neopravujte to.

„Proti Švýcarům jsem to zkusil jinak a nedal jsem gól,“ řekl. „Dnes večer jsem mluvil s trenéry, mluvili jsme o tom a byl jsem opravdu nadšený, že jsem dostal gól.“

Za stavu 1:0 si Rakousko pravděpodobně myslelo, že není potřeba okamžitě napravovat. V průběhu turnaje jsme viděli, jak tým Rogera Badera klesal a po smazání pětigólového kanadského náskoku se nebylo čeho bát v patách žádného soupeře.

Ve druhé třetině byli Češi nervóznější než Rakušané. Výlet Radco Kutas přivede diváka do přesilové hry za 20 sekund. Nebyl tam žádný cíl, ale byla tam velká rychlost. Česko nemohlo znovuobjevit plynulost v prvním poločase a největší šance padly týmu v bílém: prodloužená přihrávka Bernda Wolffa vytvořila parádní pohled pro Marca Rossiho, ale Mraček ji odvrátil; Paul Huber na svou nemilost nedokázal zapojit Ali Vukowitze do sítě.

Nejlepší moment Čecha nepocházel z jeho vlastní hry, ale ze vzácného rakouského fumble. Dominik Kubalík vzal Stevena Stronga a přesunul se k bráně, ale Strong se vzpamatoval dostatečně dobře, aby odvrátil soupeře od sítě.

I pod tlakem Čech bravurně bránil. Tím, že se k Rakousku chovali s velkým respektem, většinu zločinů zakryli.

„Myslím, že hráli příliš velkou past, když šli nahoru,“ řekl Dominik Heinrich z Rakouska. „Mají dobrý tým a nedali nám šance, jaké jsme měli v ostatních zápasech.“

Ale řada penalt v pozdní sloce přinesla domácím přesilovou hru čtyři na tři, která přinesla druhý gól. Rychlý přesun puku kolem rakouského pásma, přihrávka Davida Tomáška šla tečka k tečce, čímž Kubalíka vybídl, aby jednou překonal Madlenera.

O minutu později už to bylo 3:0. Jakub Fleck se dostal přes Baumgartnera – mnohem více šlapajícího hráče – a kontroloval své tempo a pálil zblízka do sítě.

Na začátku třetí třetiny čtvrtý český gól signalizoval, že Rakousko už další příběh o Popelce psát nebude. Tomášek viděl svou první střelu zblokovanou, ale Balad ji na druhý pokus vrátil a skóroval.

Poté už Rakousku v tanku zbývalo jen málo na další památný boj. Není to žádná ostuda v tomto výkonu po týdnu impozantního úsilí, ale ne natolik, aby zvrátila vyprávění o českém vítězství dnes večer.