Google kritizuje Microsoft, že se pokusil rozbít otevřený web

Inženýři společnosti Google a Microsoft mohou spolupracovat na kódu prohlížeče Chromium, ale to nezastavilo zásady společnosti mezi těmito páry. Google dnes zahájil děsivý útok na Microsoft a obvinil jej ze snahy „prolomit fungování otevřeného webu ve snaze podkopat konkurenta“.

Google je rozrušený tím, co považuje za útok Microsoftu, který podkopává úsilí společnosti o podporu tisku a vydavatelů. V lednu společnost Google pohrozila odstraněním svého vyhledávače z Austrálie v reakci na zákon, který by společnost Google přinutil platit vydavatelům zpráv za jejich obsah. Austrálie Zákon byl přijat v únoru„Jen několik dní poté, co se Google vzdal a uzavřel dohodu se společností News Corp. A další vydavatelé zajistili, že bude i nadále působit v Austrálii. (Facebook na druhou stranu odstranil možnost uživatelů a vydavatelů sdílet zpravodajský obsah v zemi, což je co Získal několik ústupků od australské vlády.)

Uprostřed toho všeho Microsoft byl příliš veřejný O její podpoře nového australského zákona, a dokonce Spolupracoval s evropskými vydavateli Obhájit online platformy, aby přicházely s dohodami o placení zpravodajských služeb za obsah. Google není nadšený ze zapojení Microsoftu a jedná se o první velký veřejný spor, ve kterém jsme se setkali Éra nářků.

„Nyní podávají samoúčelné nároky a jsou dokonce ochotni narušit způsob, jakým funguje otevřený web, ve snaze podkopat konkurenta,“ říká Kent Walker, vedoucí globálních záležitostí společnosti Google. V příspěvku na blogu. Tento nejnovější útok znamená návrat ke starým praktikám společnosti Microsoft. Walker odkazuje na portál Wikipedia při hledání strachu, nejistoty a podezření (FUD) a obviňuje společnost Microsoft ze zasekávání vod, aby odvrátila pozornost od nedávných bezpečnostních problémů.

„Není náhoda, že nový zájem společnosti Microsoft o útok na nás přichází v důsledku útoku na SolarWinds a v době, kdy umožnily desítkám tisíc jejich zákazníků … aktivně pronikat skrze klíčové chyby zabezpečení společnosti Microsoft,“ říká Walker. „Společnost Microsoft byla varována před zranitelnostmi v jejich systému, protože věděla, že jsou využívány, a nyní provádí kontrolu škod, když se jejich zákazníci snaží vyzvednout kousky toho, čemu se říká Velká e-mailová loupež. vidět, jak oprašují starý Scroogled playbook. “

K tomuto neobvyklému útoku společnosti Google dochází také v době, kdy se Výbor pro soudnictví House zabývá komerčními aspekty antimonopolního zákona pro svobodný a různorodý tisk. Google tvrdí, že to není vydělávání peněz z Google News, ale Microsoft tvrdí, že záležitost je složitější a zahrnuje reklamy ve vyhledávání Google, firmy zabývající se reklamními technologiemi, výměnu reklam, nástroje reklamních technologií a rozsáhlou sadu údajů o spotřebitelích od Googlu.

„Zpravodajské organizace mají reklamní akcie na prodej, ale již nemohou prodávat přímo těm, kteří chtějí umístit reklamy.“ Říká Microsoft Head Brad Smith. „Místo toho by z praktických důvodů měli používat nástroje Google, pracovat na reklamních burzách Google, přispívat daty do operací Google a platit Google peníze. To vše ovlivňuje schopnost zpravodajských organizací ekonomicky těžit i z reklamy na jejich vlastních stránkách. . “

Google a Microsoft jsou zjevně v rozporu se zásadní debatou o tom, zda by vydavatelé měli mít větší kontrolu nad průmyslem digitální reklamy, kterému dominuje vyhledávací gigant a Facebook. Microsoft chce, aby Kongres prosadil zákon o hospodářské soutěži, zachoval žurnalistiku a „zmocnil zpravodajské organizace ke společnému jednání s distributory obsahu online.“

Na druhou stranu tomu Google věří Google News InitiativePokus o spolupráci se zpravodajským průmyslem stačí k tomu, aby pomohl zpravodajským organizacím. Jak Microsoft a Google vedou válku slov, Soudní výbor dnes zasedá ve Sněmovně reprezentantů Slyšet méně tupé argumenty o budoucnosti žurnalistiky v digitálním věku.