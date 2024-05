Úředník obrany říká, že plovoucí dok postavený v USA se začíná přesouvat z přístavu Ashdod do Gazy

CNN

a Plovoucí dok To by umožnilo Do Gazy proudí humanitární pomoc Z moře míří z přístavu Ašdod směrem do Gazy, tvrdí americký představitel obrany.

Do Gazy navíc podle úředníka míří vojenské lodě, které molo postaví a zajistí na pevninu.

Bezpečnostní obavy a podmínky na moři zdržely pohyb mola na několik dní, ale v úterý tiskový tajemník Pentagonu generálmajor Pat Ryder řekl, že molo by mělo být v provozu „v nadcházejících dnech“. Přístav Ašdod se nachází asi 30 mil od distribučního místa v Gaze, kde bude zboží vykládáno z mostu, což znamená, že součásti systému budou brzy na místě.

Společný pobřežní logistický systém (JLOTS) se skládá ze dvou částí: plovoucího doku, kde budou zásilky vykládány, a mostu pro přepravu zásilek do distribučního bodu v Gaze.

Spojené království ve středu oznámilo, že první zásilka humanitární pomoci, včetně 8 400 dočasných přístřešků, byla na cestě z Kypru do Gazy. Kypr představuje výchozí bod pro humanitární pomoc, která bude přepravována do Gazy přes mořský koridor a dok.

„Pomoc bude v Gaze distribuována co nejdříve,“ uvedlo Spojené království ve svém oznámení.

Mezitím Pentagon uvedl, že americká humanitární pomoc již byla umístěna na loď v přístavu Ašdod, ​​aby byla vyložena, až bude dok připraven.

Cílem dočasného doku je doplnit pomoc přicházející přes pozemní přechody do Gazy. Spojené království uvedlo, že původním cílem bylo umožnit 90 kamionům naloženým pomocí vjet každý den do Gazy přes přístaviště. To je číslo, které by se mohlo zvýšit Až 150 nakládek za den, když je přístaviště plně funkční.

minulý týden, CNN uvedla, že Spojené státy stále čelí řadě překážek Než může JLOTS zahájit činnost. Spojené státy bedlivě sledovaly, zda to, co popisovaly jako „omezený“ izraelský vpád do Rafahu v jižním pásmu Gazy, ovlivní dočasné molo. Spojené státy navíc nedokončily své plány, kdo bude přepravovat zásilky humanitární pomoci z mostu do distribučního místa v Gaze.

Pentagon v pondělí uvedl, že nasmlouval řidiče pro dok, ale odmítl je identifikovat.

„Mohu vám jen říct, že je to dodavatel třetí strany, ale to je vše,“ řekla na tiskové konferenci zástupkyně tiskového mluvčího Pentagonu Sabrina Singhová. Jakmile se humanitární pomoc dostane do Gazy, Světový potravinový program OSN ji rozdělí palestinskému obyvatelstvu.

Zabezpečení je na místě, aby umožnilo operace JLOTS zahájit, až bude molo připraveno, řekl v úterý Ryder.

„Jsme přesvědčeni, že budeme mít zabezpečení, které potřebujeme,“ řekl Ryder.

Náklady na provoz JLOTS jsou podle Pentagonu asi 320 milionů dolarů během prvních tří měsíců.