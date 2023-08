Argentinské peso klesá poté, co v primárkách obsadila první místo Trumpa obdivující pravice

Buenos Aires, Argentina (AP) – Argentinské peso v pondělí kleslo poté, co se kandidát proti establishmentu, kterého obdivoval bývalý prezident Donald Trump, dostal na první místo v primárkách, které pomohou rozhodnout o příštím prezidentovi země.

Javier Milly Argentina otřásla politickým establishmentem tím, že v říjnových všeobecných volbách získala největší podíl primárních hlasů pro prezidentské kandidáty, aby rozhodla, kdo povede hospodářsky problémovou zemi.

Milly (52) chce vyměnit peso za dolary a říká, že argentinská centrální banka by měla být zrušena. Řekl, že změna klimatu je lež a sexuální výchovu označil za trik, který má zničit rodinu. Řekl také, že prodej lidských orgánů by měl být legální.

Držení zbraní je v Argentině přísně omezeno. Milley podle platformy své strany navrhuje „liberalizaci legálního trhu“ se zbraněmi a „ochranu zákonného a odpovědného používání občany“.

Argentinská vláda se rozhodla devalvovat místní měnu o 20 % v pondělí brzy ráno po nedělní překvapivé nabídce. Dvě hlavní politické aliance obchodovaly s mocí po dobu deseti let v Argentině. Země je nyní poslední, ve které si voliči vybrali vnějšího kandidáta, aby si vybili svůj hněv na status quo.

Operátoři sledovali pondělí s obavami, jak peso oslabilo také na paralelním nebo modrém trhu a brzy odpoledne kleslo o 12 %.

S realitou inflace běžící na 100 % se stovky nezaměstnaných lidí v Argentině modlí za zázrak. Žádají Sant Cayetano – což je zkratka pro Labour –, aby získalo práci, což je podle mnohých jejich politiků nemožné. (8. srpna) (AP Video/Victor R. Caivano)

Milley řekl, že se vláda snaží svalit vinu na jeho vítězství na znehodnocení měny.

„Jednou z věcí, které se vláda snaží sdělit, je, že devalvace a všechny tyto věci jsou naše chyba,“ řekl Milley v pondělním rozhovoru pro zpravodajský kanál LN+.

Pokles hodnoty pesa znamená, že již tak vysoká inflace zrychlí, čímž se stane ještě dostupnější konec měsíce Pro obyčejné lidi těžší.

„Čím vyšší je dolar, tím dražší věci jsou,“ řekla Marta Gisela Barrera, 29 let, městská recyklátorka, která se snaží koupit dostatek jídla pro své čtyři děti. „Už nevím, co se stane.“

Argentina vyžaduje, aby občané volili, s nominální pokutou za nehlasování, a k volbám přišlo 69 procent z 35 milionů voličů země, z nichž každý vybíral kandidáty na pozice od radního po prezidenta. Jde o nejnižší volební účast v prezidentských primárkách od vzniku současného systému v roce 2009.

Hlavní strany bojovaly o to, kdo bude jejich prezidentským kandidátem. Milli byl nesporný a získal o několik bodů více než kandidáti stran, které dominovaly argentinské politice.

Poté, co si vedl mnohem lépe, než se očekávalo, je nyní kandidátem prvního ročníku s dlouhými kotletami a rozcuchanými vlasy, který si získal proslulost a přívržence jako rocková hvězda tím, že se rozzlobeně bouřil proti „politické třídě“. Skutečný kandidát na prezidenta.

„Máme za sebou 40 let neúspěchu, neříkejte mi, že tentokrát to bude jiné. Ústředním problémem je, že řešení problému je v rukou stejného problému, což jsou politici,“ řekla Mellie v prohlášení. rozhovor pro LN+.

V Brazílii byl Jair Bolsonaro prezidentem v letech 2019 až 2022 a měl podobnou protilevicovou, antisociální spravedlnost. Pravicoví populisté si také razí cestu s tvrdým poselstvím proti zločinu, zejména v Salvadoru, kde popularita prezidenta Nayiba Bukeleho prudce vzrostla uprostřed represí proti gangům, které vedly k porušování lidských práv.

Pokud vyhraje, „mými spojenci budou Spojené státy a Izrael,“ řekl Milley a dodal, že po Trumpových stopách přesune argentinskou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Vzhledem k tomu, že téměř 97 % volebních webů hlásilo, získala Mellie podle oficiálních výsledků asi 30 % z celkového počtu hlasů. Procento kandidátů v hlavní opoziční koalici „Sjednoceni pro změnu“ bylo 28 % a vládní koalice Svaz pro vlast 27 %.

Aby Mellie vyhrál hlasování za dva měsíce, bude muset zvýšit svůj podíl na hlasech národa o 15 %, což je obrovská překážka i ve státě, kde Voliči mají tendenci upřednostňovat kandidáty, které vidí jako vítěze.

Pokud jeden kandidát nezíská 45 % hlasů, bude potřebovat 40 % a náskok 10 bodů před druhým kandidátem. V opačném případě půjde závod do listopadového kola mezi prvním a druhým místem.

Při oslavách v sídle svého volebního obvodu Miley slíbil, že ukončí „parazitický, zkorumpovaný a zbytečný politický kult, který v této zemi existuje“.

„Dnes jsme udělali první krok k rekonstrukci Argentiny,“ řekl. „Argentina je nemožně jiná se stejnými lidmi jako vždy.“

V pondělí v Buenos Aires příznivci Miley vypadali ještě více nadšeni, že na scénu přišel někdo nový.

„Vždycky skončíme tak, že se vrátíme na druhý konec a pak na druhý zpět, a je to cyklus, který nás drží ve stejné situaci,“ řekla 54letá administrativní asistentka Clara Costa.

Milly je členkou Poslanecké sněmovny argentinského Kongresu od roku 2021.

Argentina se potýká s každoroční inflací přesahující 100 %, rostoucí chudobou a rychle devalvující měnou Milli nejprve získal širší podporu tím, že vyzval zemi, aby nahradila peso americkými dolary.

Miley by potřebovala, aby to Kongres podpořil, a to je vysoce nepravděpodobné. V důsledku toho řekl, že bude prosazovat referendum nebo nezávazné lidové hlasování o této otázce, i když není také jasné, zda by byl schopen projít bez podpory zákonodárců.

Po hlasování v Argentině mexický prezident Andrés Manuel López Obrador prohlásil, že inflace a ekonomické krize „vždy prospívají pravici a konzervatismu, což je do jisté míry případ Argentiny“, a odkázal na případ Hitlera. Okamžitě objasnil, že neprovádí přímé srovnání mezi těmito dvěma, ale řekl, že je „důležité mít na paměti“, že „inflace skutečně pomohla“ Hitlerovu vzestupu k moci.

Eduardo Bolsonaro, syn Bolsonarova zástupce, oslavoval výsledky a na sociálních sítích je nazval „vynikajícím začátkem toho, co by mohlo být skutečnou změnou, kterou Argentina potřebuje“. Dny před primárkami zveřejnil bývalý prezident Bolsonaro krátké video s přáním Miley hodně štěstí ve volbách.

Hlavní opoziční koalice, United for Change, se posunula dále doprava, když bývalá ministryně bezpečnosti Patricia Bullrichová, která ve své kampani učinila represe proti zločinu, obratně porazila více centristického rivala.

V současné vládnoucí koalici, Svazu pro vlast, kandidát, který je vstřícnější k podnikání – ministr hospodářství Sergio Massa – snadno porazil levicového vyzyvatele, ale voliči frustrovaní špatným ekonomickým stavem mu zasadili obrovskou ránu a skončili třetí v celkovém hodnocení. . zvuky.

V Mellyho volebním ústředí byli lídři stran energičtí, zatímco lidé venku slavili, a vyjadřovali optimismus, že podpora jejich kandidátovi se v období před říjnem jen zvýší.

„Líbí se mi jeho myšlenky o svobodě,“ řekl Orlando Sanchez, 26, pracovník maloobchodu. „Pokud zločinci chodí se zbraní na opasku, proč by ji nemohl průměrný občan získat legálně a s patřičnou dokumentací? Lidé jsou očividně unavení politikou a neustále se jim lže.“

