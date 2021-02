Nejvyšší soud zrušil zákaz uctívání v Kalifornii vyvolaný koronovým virem

Nejpřekvapivější aspekt verdiktu páteční noci: Nová soudkyně Amy Connie Barrettová, která byla skeptická vůči mnoha liberálům, než se v loňském roce potvrdily její konzervativní katolické názory, odmítla poskytnout církvím velkou úlevu, kterou nabízejí její nejkonzervativnější kolegové.

Soudci Neil Korsch a Clarence Thomas by vyhověli žádostem všech kostelů, odstranily překážky zpěvu a zpěvu a zabránily Kalifornii prosadit 25procentní kapacitní limit platný pro mnoho vnitřních zařízení. Takový zákaz by nyní byl uložen do 30 dnů, pokud by se soudce Samuel Alito neobjevil před soudem.

„I když je velmi nebezpečné zpívat hymny celého sboru, Kalifornie nevysvětluje, proč ani maskovaná osoba nemůže vést uctívání za maskou a plexisklovým brněním. Napsal.

Barrett zvolil u soudce Bretta Kavanagha střední pozici, která se nedostala tak daleko jako Korsuk, Thomas nebo Alito.

„Žadatelé nesli břemeno spočívající ve stanovení jejich práva na úlevu od zákazu zpěvu. Podle mého názoru toto břemeno nenesli – alespoň ne v tomto záznamu,“ napsal ve stručném komentáři.

Proti tomuto rozhodnutí podali námitku tři liberálové, kteří argumentovali tím, že soud nevyhlásil svůj verdikt jako alternativu k rozsudku státních orgánů.

„Podle nařízení soudu musí stát zacházet s bohoslužbami, jako jsou sekulární činnosti, které představují nejmenší riziko. „V nejhorší krizi veřejného zdraví za celé století nemusí tato cesta k infekci v křesle skončit dobře.“

Kagan také navrhl, že zákaz vnitřního uctívání byl s ohledem na kalifornské klima méně přísný než na jiných místech. “Pokud jde o mírné podnebí Kalifornie, toto omezení – dnes jej soud uplatňuje pouze na bohoslužby – nevylučuje akci,” napsal.

Předseda Nejvyššího soudu John Roberts, který vedl verdikty zamítající žádosti církví o osvobození od omezení souvisejících s viry, uvedl, že je stále přesvědčen, že vzdá poctu zvoleným úředníkům. Ale řekl, že je nelogické mít v pátek úplný zákaz velké části Kalifornie.

„Současný závazek státu – počet stoupenců, kteří mohou bezpečně uctívat v nejvyšší katedrále, je nulový – podle všeho odráží odborné znalosti nebo moudrost, spíše však nezohledňuje dostatečnou chválu nebo zájem,“ napsal Roberts. „Péče, i když široká, má svá omezení.“

Hlavní verdikt soudu padl v pátek v případě vedeném letniční církví South Bay United poblíž San Diega. Soud vydal podobný příkaz v podobném případě, který podal Harvest Rock Church v Pasadeně v Kalifornii.