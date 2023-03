Kanadská policie vyšetřuje údajné čínské „policejní stanice“.

RCMP identifikovala a vyšetřuje dvě údajné čínské policejní stanice v Quebecu a vyšetřuje je, potvrdila RCMP v pátečním prohlášení pro ABC News.

Údajné stanice jsou v Montrealu a Brossardu, řekl seržant Charles Bourrier.

„RCMP si uvědomuje, že čínští Kanaďané se stali oběťmi potenciálních aktivit těchto center,“ řekl Poirier. „Tyto aktivity a jakákoli jiná forma zastrašování, obtěžování nebo škodlivého cílení na komunity nebo jednotlivce diaspory nebudou v Kanadě tolerovány.“

Protože vyšetřování stále probíhá, RCMP nemůže poskytnout více podrobností o situaci, řekl Poirier.

Christine Moshi/Bloomberg prostřednictvím Getty Images, FILE

Podobné „policejní stanice“ byly zřízeny ve Spojených státech podle evropské advokátní skupiny Human Rights Watch. Skupina zveřejnila svá vyšetřování ukazující místo pobytu údajných čínských „policejních stanic“ ve Spojených státech v září 2022.

Ředitel FBI Christopher Wray vyjádřil své znepokojení nad nepovolenými policejními stanicemi během slyšení v Kongresu v listopadu 2022.

„Velmi mě to znepokojuje,“ řekl Wray v listopadu na slyšení výboru pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti amerického Senátu. „O existenci těchto stanic víme.“

„Ale pro mě je pobuřující myslet si, že by se čínská policie pokusila zřídit obchod v New Yorku, řekněme, bez řádné koordinace. Porušuje to suverenitu a obchází standardní procesy spolupráce soudů a vymáhání práva.“ přidal.