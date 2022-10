Zapomeňte na Prahu – výlet do města, který byste si opravdu měli rezervovat

Moravská historie nadále inspiruje identitu Brna. Moravská orlice zdobí veřejné budovy, tradiční modrobílý moravský oděv je často k vidění po celém městě a s hrdostí se mluví moravským dialektem. Existuje dokonce Strana nezávislosti Moravy.

víc než zelí

Podzim v Brně je obdobím perčáku, polokvašeného vína připravovaného z prvních hroznů vylisovaných při sklizni a na Zelném trhu středověkého zelného trhu v Brně (trhynazelnaku.cz), stánky plné lahví.

Je to trvalá moravská tradice, ale není to úplně to, co byste nazvali tradičním vínem. Burcak pokračuje v fermentaci poté, co je vyroben, a slazený nealkoholický nápoj může mít kdekoli mezi pěti až devíti procenty alkoholu. Problém je v tom, že jeho skutečnou sílu nepoznáte, dokud nejste několik lahví hluboko.

To „pravé“ víno přichází až později v sezóně, a vzhledem k tomu, že v Jihomoravském kraji žije 96 procent producentů vína v České republice, nemáte to víc než hodinu cesty od nejlepších vinic v zemi.

Brno je ale opravdu stvořené pro pivaře a nejstarší pivovar je starý skoro jako město samo. Pivovar Starobrno byl založen cisterciáckými mnichy v roce 1325, necelé století poté, co Brnu oficiálně udělil český král městskou listinu. Na závěr prohlídky pivovaru Starobrno (5,40 £ včetně ochutnávky; heinekenceskarepublika.cz), můžete si nalít půl litru na moravský způsob – nefiltrovaný, nepasterizovaný a s velkým napěněným povrchem.