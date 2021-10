Český ministr zahraničí vyzval Skotský fotbalový svaz, aby se omluvil za komentáře Marvina Bartleyho po cestě Strážců do Prahy minulý týden.

Po porážce Evropské ligy proti Gerse proti Spartě Brockové byl Jacob Gulhanak, poradce pro rovnost SFA, přísně pokárán.

V tweetu, který obsahoval fotografii shnilých jahod, Livingstonův asistent Bartley řekl: „Nejhorší na včerejších Brockových záběrech bylo, že jsem nebyl vůbec šokován!

V žádném případě to není chyba dětí, protože se chovají tak, jak to dělají / povzbuzují dospělí.

„Jakou šanci mají, když ji dají do misky se shnilým ovocem.“

Gulhanek na svém oficiálním webu prozradil, že pozval britského velvyslance, aby své pocity sdělil SFA.

Řekl: „Chápu, že sport přináší různé emoce.

“Má to však také svá omezení a nemělo by to přerůst v rasistické urážky zaměřené na mladistvé.”

“Takže jsem se omluvil nebo udělal jasný odstup tomu, kdo veřejně přirovnával české děti ke shnilému ovoci.”

„Volal jsem dnes velvyslanci, aby mou žádost vysvětlil Skotskému fotbalovému svazu.“

Šéf Rangers Steven Gerrard říká, že se Glenn Camara má dobře, ale vyzývá úřady, aby uvalily přísnější tresty na ty, kteří byli shledáni vinnými z rasismu



Camara byl ošetřen několik měsíců poté, co byl UEFA Ondrej Kudella Slavie Prox zakázán UEFA na 10 zápasů za rasové zneužívání záložníka Ibraxe.

Camara, která byla suspendována na tři zápasy poté, co ji UEFA usvědčila z březnového útoku na Gudela v tunelu Ibrax, byla ve čtvrtek po obdržení dvou žlutých karet vyloučena s velkým vzrušením.

Stadion Ledna se měl zavřít po samostatném rasistickém incidentu, když byl v minulé sezóně zneužíván monacký Aurelius Soumany, ale UEFA souhlasila, že budou povoleny školní děti s některými dospělými.

Právník Glenna Kamary Amar Anwar se domnívá, že rasismus je v České republice hluboce zakořeněný poté, co byl během zápasu Evropské ligy ve Spartě Brock zneužíván záložník Rangers.



Prohlášení oficiálního britského velvyslanectví v Praze na Twitteru znělo: „Britská vláda odsuzuje rasismus a rasismus ve všech jeho formách.

“Události během fotbalových zápasů by měla řešit UEFA. Během setkání s akJakubkulhanek se britský velvyslanec omluvil Skotskému fotbalovému svazu a vyjádřil svůj závazek k dalšímu posílení vlajky Spojeného království (a) vlajky České republiky.” . “