Česká FA nenařizuje hráčům, aby si sundali trička na podporu Ukrajiny

Aramco Saudi Ladies International, financovaný Fondem veřejných investic, se má vrátit v roce 2022, což je nové datum a rok lámání rekordů pro dámská evropská turné.

Průlomová událost se bude konat v Royal Greens Golf & Country Club v King Abdullah Economic City od 17. do 20. března.

Vrací se s peněženkou ve výši 1 milion dolarů a polem Superstar v čele s obhájkyní titulu Lydií Co z Nového Zélandu.

Vedoucí vítězky Anna Nordquistová a Georgia Hall jsou také spojeny s KAEC, hvězdami Solheim Cupu Carlottou Cicandovou a Bronde La, dřívějšími vítězkami LET Marianne Scorpnard, Olivií Cowan, Pauline Ruizin Bouchard, Steph Griacom a Anne Vaughan, 20.

Nové datum znamená, že Aramco Saudi Ladies International je nyní na samém vrcholu LED kalendáře a koná se o osm měsíců dříve, než je obvyklé, v sezóně, která zavítá do království dvakrát, podruhé Aramco. Týmová série – Jeddah událost v listopadu.

Vzhledem k tomu, že se Aramco Saudi Ladies International a Aramco Team Series v roce 2022 rozšíří na pět jedinečných akcí v hodnotě 1 milion USD, tento rok je rekordní sezónou pro Ladies European Tour, kde se budou uhrávat největší prize money.

„Je pro nás velkým potěšením být zpět v Saúdské Arábii na Aramco Saudi Ladies International, které pořádá PIF, a bylo to velmi brzy podle našeho plánu,“ řekla Alexandra Armas, generální ředitelka Ladies Europe Tour.

„Není pochyb o tom, že každá akce, kterou jsme doposud na Royal Greens pořádali, měla obrovský úspěch. Saudi Ladies International je týden, na který všechny naše hráčky netrpělivě čekají.

„Cítíme vliv našich členů hrajících v Saúdské Arábii a výhody, které hrají golfu ženy,“ dodal Armas. „Všichni máme hezké vzpomínky na naši první velkou událost v roce 2020, která přiměla více než 1 000 saúdských žen a dívek, aby se o víkendu poprvé zaregistrovaly a naučily se hru. Jsme velmi hrdí a povzbuzení z toho, čeho jsme doposud dosáhli, a jsme motivováni k tomu, abychom v tomto sportu podporovali stále více žen a mladých dívek.

Pětinásobná šampionka LED Marianne Scorpnard dosud hrála na obou turnajích za Aramco Saudi Ladies International. Byl také norským osobním vítězem na prvním podniku Aramco Team Series v Londýně v loňském roce, což je další golfové úsilí podporované Saúdskou Arábií.

„Když byl Saudi Ladies International před dvěma lety poprvé přidán do kalendáře LET, byl to pro nás jako hráčky skvělý okamžik, protože to byla obrovská investice do ženského sportu v době, kdy jsme to opravdu potřebovaly,“ řekla.

„Tyto akce se ukázaly jako nejlepší na turné a Royal Greens je fantastickým místem pro hraní golfu, takže se na ně všichni už teď těšíme z mnoha důvodů. Vymyslete tento měsíc a listopad.“

Majeed Al-Sorur, viceprezident a generální ředitel Golf Saudi Arabia a Saudi Golf Federation, řekl:

„Se všemi našimi primárními golfovými akcemi je naší ambicí pozvednout hru globálně a inspirovat to, co vidíme jako první generaci domácích golfistů v Saúdské Arábii. Mělo to přímý dopad.