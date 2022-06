Sportovní shrnutí – Taipei Times

Týmový spisovatel s agenturami



Tenis

Hsieh z Valencie

Tchajwanská hráčka Hsieh Yu-Chih a její indonéská partnerka Beatrice Jumuliaová vypadly ve čtvrtek ve čtvrtfinále ženské čtyřhry na turnaji WTA International de Valencia ve Španělsku. České duo Anastasia Detyuk a Miriam Kolodegová porazily Hsieh a Gomolia 6-3, 6-3 za 1 hodinu 17 minut.

golf

Poulter pokračuje v komentování

Brit Ian Poulter ve čtvrtek řekl, že se odvolá proti pozastavení účasti na PGA Tour, aby mohl hrát v Saúdské Arábii podporované LIV Golf Invitational Series. Odtržený okruh otřásl sportem až do jeho jádra, podepsal se šestinásobný mistr světa Phil Mickelson a světová jednička Dustin Johnson. Poulter byl mezi 17 golfisty schválenými americkou tour krátce po zahájení hry na úvodním turnaji LIV Golf mimo Londýn. „Určitě se odvolám. Nedává to smysl,“ řekla bývalá nasazená světová 5. hráčka poté, co v úvodním kole v Centurion Club sebrala pět karet nad 75. „Mít dvě tour karty a mít možnost hrát golf po celém světě, co je špatně s tím? Nevzdal jsem se členství, protože nemám pocit, že bych udělal něco špatného. 25 let jsem hrál po celém světě. Tohle není jiné… Je to boj o moc a je to jen zklamání.“

Atletika

Ruské exploze Mezinárodní olympijský výbor

Olympijská vítězka ve skoku vysokém Maria Lasitskeneová ve čtvrtek v otevřeném dopise kritizovala prezidenta Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha za blokování ruských sportovců po ruské invazi na Ukrajinu. Devětadvacetiletý hráč – který nikdy neprohrál ve velké mezinárodní soutěži, ale pravděpodobně bude diskvalifikován z mistrovství světa v Eugene v Oregonu – napsal, že zákaz Rusů válku nezastavil, „naopak, byl zrozen do nové hry.“ o sportu a v něm, který je nemožné obsáhnout.“ Lasitskene, který byl posledních pět let hlavními konkurenty ve skoku vysokém z Ukrajiny, napsal: „Stále nevím, co říct [to] nebo jak vypadají v jejich očích. Oni a jejich přátelé a příbuzní zažívají to, co by žádný člověk cítit neměl.“ Řekla, že lidé by měli přestat označovat sportovce podle jejich země. „Fanoušci se do sportovců nezamilují kvůli jejich národnosti nebo národnosti, ale kvůli tomu, co předvádějí v soutěžích ,“ napsala..

Formule jedna

Brazílie hlasuje pro Hamiltona

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton ve čtvrtek řekl, že ještě nemluvil o tom, že by se stal čestným občanem Brazílie poté, co Sněmovna reprezentantů schválila zákon, aby tak učinil. Tento krok navrhl brazilský federální náměstek Andre Figueiredo poté, co Brit loni vyhrál Velkou cenu Brazílie a vztyčil brazilskou vlajku na okruhu Interlagos v Sao Paulu. „Dnes mi bylo uděleno čestné občanství jednoho z mých nejoblíbenějších míst na světě,“ řekl Hamilton, který tento víkend závodí v Ázerbájdžánu, svým 28,4 milionům fanoušků na Instagramu. „Momentálně nemám slov. Děkuji, Brazílie, miluji tě.“ Hlasování bylo z velké části symbolické, ale někteří zákonodárci ho kritizovali. „Jsem si vědom úspěchů Lewise Hamiltona… ale tento zákon jasně říká, že strukturální problémy v Brazílii neřešíme jako prioritu,“ řekl Tiago Mitro z New Party.