Tropické turbulence ukazují lepší organizaci nad Karibikem; Tropická bouře Bonnie se očekává brzy – Orlando Sentinel

Tropické turbulence v Karibiku ve středu odpoledne vykazují lepší regulaci a podle Národního centra pro hurikány by mohly být brzy klasifikovány jako tropická bouře Bonnie.

„Viditelné satelitní snímky s vysokým rozlišením naznačují, že se systém může pokusit uzavřít střed jižně od ostrovů ABC, ale povrchová pozorování zůstávají velmi neprůkazná,“ napsal Richard Bash, hlavní specialista na hurikány z NHC. „Radarové snímky z Curacaa také zatím neukazují konkrétní střed. Systém by mohl kdykoli přejít do tropického cyklónu.“

Národní oceánské a atmosférické letadlo zkoumalo systém ve středu odpoledne, ale nezjistilo, že je dostatečně organizovaný, aby narušení označilo za tropickou bouři. Předpovědi ukazují mírnou sílu bouře, ale žádné silné zesilování až do konce tohoto týdne, protože se blíží k jihozápadnímu Karibiku, kde by se systém mohl stát prvním hurikánem sezóny.

Na Návětrné ostrovy, části severní Venezuely a severní Kolumbie se pravděpodobně do čtvrtečního rána vyskytnou silné deště a tropické bouřkové větry, uvedlo ve středu ve 20:00 Národní centrum pro hurikány.

Systém se nachází přibližně 55 mil západně-jihozápadně od Curacaa, s maximálními trvalými větry o rychlosti 40 mph pohybující se na západ rychlostí 21 mph, od aktualizace 20:00. A přestože systém zůstal neuspořádaný, specialisté na hurikány mají podezření, že se může během příštích 12 hodin změnit.

„Jedním z důvodů, proč systém dosud nebyl schopen zastavit oběh, je příliš vysoká rychlost,“ řekl Eric Blake z NHC. Ale modely ukazují, že turbulence jsou večer stabilní. Poté by měl systém na dva dny přestat kondenzovat. V pátek, řekl Blake, by mohl znovu skákat.

Pro Trinidad a Tobago platí varování před tropickou bouří; Grenada a její závislé části a části kolumbijského pobřeží. Jak pokračuje na západ, očekává se, že systém bude v pátek večer poblíž nebo nad Nikaragui.

Systém má tropické bouřkové větry, které se rozprostírají směrem ven až 70 mil od středu systému. Pokud by se jmenovala, byla by to Tropická bouře Bonnie. NHC mu dává 90% šanci, že se v příštích pěti dnech vytvoří.

„Na očekávané trajektorii systém projde… poblíž poloostrova Guajira v Kolumbii brzy ve čtvrtek a nad jihozápadním Karibským mořem později ve čtvrtek a pátek,“ uvedl NHC.

Tropická předpověď ze 14:00 ve středu 29. června 2022 ukazuje pravděpodobnost tropického cyklonu 2 plus dva další systémy s potenciálem stát se tropickou depresí nebo bouří. (Národní centrum pro hurikány)

Meteorologové také sledují dvě další poruchy, které mají potenciál stát se tropickým systémem.

Zóna turbulencí zvýšila přes noc srážky a bouřky nad severozápadním Mexickým zálivem. Další vývoj je možný, ale systém je v současné době stále neregulovaný. NHC mu dává 40% šanci, že se v příštích dvou až pěti dnech zformuje v tropickém systému, protože se pomalu unáší na západ severním Mexickým zálivem a směrem k Texasu. Očekává se, že se ve čtvrtek přesune do Texasu.

Letadlo Air Force Reserve z Hurricane Hunter bylo nasazeno k vyšetřování a ukázalo, že systém je špatně organizovaný.

„Některý pomalý vývoj je stále možný a mohl by se stát krátkodobou tropickou tlakovou níží poblíž pobřeží, než se později ve čtvrtek otočí na severozápad a přesune se do vnitrozemí nad Texasem. Bez ohledu na vývoj bude na částech texaského pobřeží v následujících dnech pravděpodobně silný déšť.“ málo.

Také tropická vlna nad tropickým středoatlantickým oceánem produkuje neregulované přeháňky a bouřky. Očekává se, že se vlna koncem tohoto týdne dotkne další tropické vlny a mohla by se rozvinout. NHC dalo vlně 10% šanci, že se v příštích dvou dnech stane depresí a 30% v příštích pěti dnech.

Pokud bude některý ze systémů vyvinut, bude to druhý systém sezóny po tropické bouři Alex, která začátkem tohoto měsíce spustila téměř jednu stopu deště na části Floridy.

Po Bonnie budou další jména Colin a Danielle.

Tropický systém lze nazvat tropickou depresí, aniž by se stal stavem tropické bouře. Nebyl pojmenován, dokud systém odolal větru o rychlosti 39 mph a nebyl jmenován hurikánem, dokud neodolal větru o rychlosti 74 mph.

Sezóna 2022 trvá od 1. června do listopadu. Očekává se, že rok bude dalších 30 let nad normálem pro bouře po 30 určených bouřích pro rok 2020 a 21 v roce 2021.

