Můžeme pomoci našim dětem učit se architekturu? Česká mateřská škola implementuje Montessori politiku

V učebně Montessori „učební koutky“ podporují samostatnost a podporují zvědavost dětí. V praxi to znamená, že si děti mohou samostatně vybrat svou oblíbenou činnost a dostat ji do speciální oblasti věnované jejich potřebám: ať už je to zahradnictví nebo stavění lavičky ve venkovním obydlí, čtení v rohu knihy, kreslení prostoru nebo vaření v kuchyni.

Myšlenka byla v centru designu architektů Nora v mateřské škole Astra Montessori v Klekani, městečku nedaleko Prahy. Výsledná budova, která byla postavena v letech 2014 až 2019, se skládá z pěti různých oblastí, z nichž každá je vyhozena z centrálního středu, ale stále je navzájem spojena zaoblenými rohy. Kromě zvýšené konstrukce je zahrada také rozdělena na terasu a trávník.

Stejně jako její ideologické kořeny byl tvar budovy založen na praktických požadavcích: Noorchitects pronásledovali sluneční světlo, aby se vyhnuli temným koutům. “Pokud jste někdy viděli grafiku intenzity denního světla uvnitř, vypadá to jako tento systém,” říká Jacob Philip Novak ze společnosti Noarchitects. Calvert Journal.

Bílý a minimalistický interiér i exteriér, interiér mateřské školy je vyzdoben přírodními materiály, v souladu s montessori filozofií.

Velmi málo dekorativních prvků designu zahrnuje dřevo a šedé sochy podobné origami představující stromy. Architekti byli vyzváni, aby po setkání vytvořili díla, kde jim jejich klienti poskytli „nástroje“ (klíčovým konceptem v Montessori výuce bylo vyhýbat se slovu „hračky“ a místo toho používat termín „učební nástroje“). “Milovali jsme to a byla to myšlenka, která se odrážela: malé děti se učí, jak rozvíjet porozumění světu, ve kterém žijí, a lidem, s nimiž se setkávají,” říká Novak. Klíčovým principem, který architekti citují jako vrchol svého Montessori plánu, je ve skutečnosti: „Svět nepatří poslušným dětem. Tento svět patří těm, kteří ho znají natolik dobře, aby jej mohli změnit. “

NoArchitects také prostřednictvím svého designu doufají, že zvýší zájem dětí o architekturu. „Naší ambicí je vytvořit segregované prostředí v omezené dostupné zemi, které dětem pomůže zvědavost, porozumění světu a přemýšlení o nové a zajímavé architektuře,“ vysvětlují.

Jako veřejné místo se mateřská škola stala důležitým místem setkávání v Klekani. Budova sídlící v malém předměstském městě byla původně „ostrovem“ mezi třemi silnicemi. Architekti a majitelé mohli projít jednou z ulic, díky nimž bylo místo tiché a přátelské. “[The building] Novak dodal: „Místní mají své vlastní přezdívky a pořádají tam schůzky – každý to ví.“