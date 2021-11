Spuštění webu International Broadcasting 2021 – termín

Deadline spustil samostatnou streamovací stránku pro Contenders Film: International, která obsahuje 26 panelů virtuální celodenní sobotní show hlavních titulů přihlášených do významného mezinárodního klání o Oscara. Letošní sestava zahrnovala takové osobnosti jako Javier Bardem, Nomi Rapas, Asghar Farhadi, Dan Stevens, Abishatpong Werasethakul a Agathi Russell, aby diskutovali o svých bouřlivých projektech, zatímco sezóna filmových cen zuří.

Kliknutím sem spustíte streamovací stránku.

Hvězdy a režiséři reprezentovali širokou škálu mezinárodních show, kterých se Moby účastnil rozvázat pěst (Rusko) a velká svoboda (Rakousko); lorberské kino luzo (Malta), Úl (Kosovo), Casablanca vyhrála (Maroko) a 4 Brighton (Gruzie); zlatý film Nezanechat žádné stopy (Polsko); Podívejte se na vedlejší filmy a Janus řízení mého auta (Japonsko); Cohen Media Group ať je ráno (Izrael) a dobrý vůdce (Španělsko); Netflix Boží ruka (Itálie) a Modlitby za ukradené (Mexiko); Bleecker Street Jsem tvůj muž (Německo); Sony Pictures Classics Pokoj č. 6 (Finsko); Amazon Studios hrdina (Írán); No zábavní atmosféra Útěk z Mogadiša (Jižní Korea); A24 čočka (Island); a neonové Titan (Francie) a Paměť (Kolumbie).

Mezi další zúčastněné společnosti patří Focus Media’s Terezka 27 (Chorvatsko), Lemming Film’s neváhejte (Nizozemsko), Sense Production’s oáza (Srbsko), Corinth Films‘ Opilí ptáci (Kanada), Lucky Man Films zmatek (Česká republika), Rowdy Pictures‘ Štěrk (Indie) a Black Spark Film’s tygři (Švédsko).

Uzávěrka výstav pro vystavovatele pokračuje v úterý uvedením Contenders Film: A Documentary Streaming Site, po němž bude následovat Contenders: New York, které bude uvedeno na 4. prosince v Museum of the Moving Image v Queensu v New Yorku.