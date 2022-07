Festival skandinávských filmů Carlsberg 2022 – Westender

Jak řekla Ella, moje kamarádka posedlá kinem, když jsme si povídali o tom, co bychom mohli vidět na filmovém festivalu Scandi: „Miluji chladné krajiny a chlupaté lidi, kteří pobíhají s meči.“ Možná by to byla slova k zahození, ale okamžitě jsem prohledal program, abych zjistil, zda by některá z těchto vlastností mohla skutečně platit. A oni se všichni plně a úžasně objevili v Markéta – královna severu (2021), promítaný na zahajovacím večeru festivalu a dalších relacích.

Tady v Jižním Queenslandu – vzhledem k tomu, že mnozí z nás mají předky, kteří před několika generacemi pocházeli z chladnějšího podnebí v severní Evropě (například Skotsko) – někteří mají strašidelnou touhu toulat se po ledové zemi v kožešinách a botách pod kolena. . Nebo možná jen zlověstná touha po opaku toho, co máme? Jako Alec Guinness Jako princ Faisal Lawrence z Arábie: „Angličané velmi žízní po pustých místech… žádný Arab nemiluje poušť. My milujeme vodu a zelené stromy… Toužím po ubohých zahradách Cordoby. Tyto touhy jsou většinou z fantazie, ze snů, dobývání, zpěvu.“ , scénář Roberta Bolta. V subtropech, kdy je slunce vlahé a dny jsou modré a dlouhé, se nám ve skutečnosti nechce bloudit temnou pustinou severu. Je však naprosto přijatelné dopřát svým rozmazleným smyslům na obrazovce. Ella souhlasí.

Margaret, Epická koprodukce Dánska, Švédska, Norska, Islandu, České republiky a Polska je jistě grandiózním historickým dramatem, které dovedně spojuje velký obraz, psychologické strádání a zkoumání odkazu vizionářského vládce s dílčím příběhem. pohřešovaného syna a možná i právoplatného dědice. Mnozí z vás budou znát další díla dánské režisérky Charlotte Seiling zabitíA první jednotkaA burgundské A most Vše vyrobeno pro dánskou/švédskou televizi a vysíláno po celém světě.

poté tam přistěhovalci (2021), který je také historickým eposem, ale zcela odlišným časem a příběhem Margaret A remake původní stejnojmenné klasiky z roku 1971. Film režiséra Erica Popea je založen na oblíbeném příběhu Wilhelma Moberga, který sleduje migraci rodiny ze Švédska do Spojených států v polovině 19. století – přibližně ve stejnou dobu, kdy Skotové přišli do Queenslandu. Hrají Lisa Carlehead a Gustav Skarsgård, syn známého herce Stellana Skarsgårda a bratr herce Alexandra.

přistěhovalci (2021), Švédsko, režie Eric Pope

věc důvěry (2022) hraje Trine Dyrholm, která také hrála Margaret. V tomto okouzlujícím dramatu režírovaném dánskou režisérkou a spisovatelkou Annette K. olesen (burgundské), v typický pozdní letní den se životy pěti nepříbuzných lidí obrátí vzhůru nohama. Na základě pěti povídek pečlivě upravených a rozdělených pro plátno Olesen a Maren Louise Käehne, věc důvěry Je to tenký obrázek důvěry ve vztazích.

Od roku 2022 přichází na filmovém festivalu v Cannes Týden kritiků Příběh dřevorubce (Finsko), výrazná černá komedie odehrávající se v idylické vesnici a prostřednictvím filmového festivalu v Göteborgu 2022 přichází mystické drama, zemětřesení (Island) je natočen podle bestselleru islandského románu o svobodné matce, která bojuje o udržení svého malého syna a snaží se dát si život dohromady poté, co ztratila paměť. Má skvělý soundtrack.

v Tak zatraceně snadné (Švédsko, 2022), Na prahu dospělosti a trpící ADHD, mozek 18leté Joanny trpí přetrvávajícím smyslovým přetížením, které vyžaduje pravidelnou léčbu. Uprostřed tohoto chaosu potká okouzlující a sebevědomou Audrey a vytvoří si blízký vztah se svým spolužákem; Nyní má výbušnou mysl a srdce.

Celkem jde o 20 filmů, z toho 15 současných a pět z poloviny století do 70. let. Tento nejnovější výběr oslavuje skandinávské filmové hvězdy Gretu Garbo (1905-1990), Ingrid Bergman (1915-1982), Bretta Eklanda (narozen 1942) a Liv Ullmann (narozen 1938), z nichž všichni jsou mezinárodně známí pro svou filmovou tvorbu. přítomnost a krásu. a magie. Těchto pět filmů je: Královna Christina (Garbo, 1933); Bílý dům (Bergmann, 1942); proutěný muž (Eckland, 1973); A dva s Ullmannem, nová země (1972) a Ingmara Bergmana hadí vejce (1977).

rok 2022 Festival skandinávských filmů Carlsberg V Brisbane: 20. července – 10. srpna, James Street Mansion a Palace Barracks.

Úvodní fotka Dánský herec Trine Derholm ve filmu Margrete – Queen of the North (2021), režie Charlotte Seiling