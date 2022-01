ING Měsíčník: Jen tam počkej | Článek – Komodita

Na první pohled: Svět nyní

Šťastný nový rok Vám všem. Jak se všichni pomalu a postupně vracíme z dovolené, náš makroekonomický rok začíná velmi mírnými aktualizacemi a prognózami. Naštěstí jsme se úplně nemýlili ohledně našich vysokých očekávání na konci loňského roku, která od nás vyžadovala, abychom vám v lednu přinesli novou opravu našich předpovědí. Velká témata pro rok 2022 zůstávají stejná: virus, inflace, třenice v dodavatelském řetězci a zásadní změny politik, protože centrální banky opouštějí své ultra uvolněné měnové politiky a vlády se obracejí k dlouhodobým fiskálním stimulům.

Jak svět nadále čelí vlně Omicronu, objevují se nové proměnné, které naznačují, že život bez viru se letos jen stěží uskuteční. U Omicronu se ukázalo, že je mnohem nakažlivější než předchozí varianty, ale jeho zdravotní účinky, zejména u lidí třikrát očkovaných, se zdají být mnohem mírnější. Tím to však nekončí. Nárůst infekcí a následná karanténa a nemoc by mohly zhoršit současný nedostatek pracovních sil a zvýšit tlak v sektorech souvisejících se systémem; Pamatujte, že obzvláště špatná vlna chřipky v Německu v roce 2015 snížila čtvrtletní růst HDP asi o 0,3 procentního bodu.

Vlády ve většině průmyslově vyspělých zemí se snaží vyhnout úplnému odstavení, a tak udržet ekonomické škody omezenější než během předchozích vln; Omicron pravděpodobně otestuje svou strategii nula Covid v Asii. Nerad používám otřepanou poznámku, ale i když Omicron není nevýhodou nějakého strachu v důsledku vyčerpání virů, věci se mohou ještě zhoršit (ekonomicky), než se na evropském jaře zlepší.

Brzy uvidíme, zda inflace dosáhla vrcholu

Pokud jde o inflaci, první dny nového roku ukážou, zda klíčová čísla v USA a eurozóně skutečně dosáhla vrcholu na přelomu roku. Stále si myslíme, že ano, ale to automaticky neznamená, že jsme vstoupili do období trvale nízké inflace. Naopak koridor vyšších cen energií a produktů zůstává v plném proudu a měli bychom očekávat, že inflační tlaky se rozšíří do více sektorů, i když celková inflace poněkud poklesne.

Kolísání cen plynu je hlavním problémem evropských domácností v krátkodobém horizontu, zatímco přechod na energetiku by mohl ve střednědobém horizontu vést k větším inflačním tlakům. Není proto divu, že ekonomický svět je v současnosti ve vzrušené debatě o možné regulaci cen. Jak už to u ekonomů bývá, škála názorů na toto téma je široká a extrémní. Pokud však bude inflace dále růst, očekávejte, že téma cenových kontrol opět vstoupí do politické arény. Dalším krokem ke zmatení fiskální a monetární politiky bude, pokud se politika začne mísit s inflací poté, co centrální banky po mnoho let bojovaly proti krizi a často rozšiřovaly své pravomoci.

Jakkoli bychom všichni rádi začali nový rok čistě pozitivně, pravdou je, že známé výzvy globální ekonomiky přes Vánoce jen tak nezmizely. Při 20. výročí prvního filmu o Harrym Potterovi mohlo nadměrné sledování hůlek vést pouze k myšlence, že rok 2022 nepřinese nic jiného než modrou oblohu. Ale je tu naděje. I když první čtvrtletí přinese větší zklamání, zastáváme názor, že globální ekonomika naskočí na jaře a že témata Vánoc a Silvestra 2022 nebudou výhradně o virech a vakcínách. Jen tam počkej.