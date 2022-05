Pokud se očekávání potvrdí, úrokové sazby v červnu pravděpodobně vzrostou

PRAHA (Reuters) – Guvernér České centrální banky Jerry Rosnok v neděli řekl, že Česká centrální banka pravděpodobně v červnu dále zvýší úrokové sazby, pokud budou ekonomická data v souladu s nejnovější makroekonomickou prognózou banky.

„Pokud se současná předpověď potvrdí, je pravděpodobnost vysoká,“ řekl v debatě České televize.

Rosnock, který opustí svůj post týden po zasedání 22. června, řekl, že klíčová sazba, nyní na 5,75 %, by mohla v červnu překonat hranici 6 %, ale neuvedl, jak pravděpodobné by to bylo.

Rusnok v červenci vystřídá člena představenstva Aleše Michla, který se postavil proti všem zvýšením sazeb o 550 základních bodů, které banka v minulém roce nabízela, a uvedl, že očekává, že navrhne cenovou stabilitu ještě nějakou dobu po svém nástupu do úřadu.

Jeho volba vedla k prodeji korunové měny, což přimělo centrální banku, aby začátkem tohoto měsíce intervenovala na devizovém trhu, aby se vyhnula oslabení měny, která by podporovala inflaci prostřednictvím dovozních cen.

Poslední čtvrtletní prognóza banky zveřejněná v květnu viděla, že oficiální úrokové sazby v tomto čtvrtletí vzrostly na maximum kolem 8 %, ale rada pro tvorbu politiky se vydala cestou poněkud blíže alternativnímu scénáři, který zobrazuje pomalejší pokles inflace při nižší trajektorii sazeb.

Banka očekává, že inflace vyvrcholí v červnu na úrovni 15 %, což je značně daleko od jejího 2% cíle. Většina členů bankovní rady se setkala s poptávkovou složkou inflace, převážně z napjatého domácího trhu práce, což vyžadovalo reakci měnové politiky.

(Reportáž Jan Lopatka)