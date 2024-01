Skvělé filmy s Prahou

A když už jste tady, rádi bychom se podělili o naši vizi budoucnosti cestování – a kam směřuje cestování za kulturou.

Culture Trip byl zahájen v roce 2011 s jednoduchým, ale vášnivým posláním: inspirovat lidi, aby překročili své hranice a zažili to, co dělá místo, jeho obyvatele a jeho kulturu výjimečnými a smysluplnými – a to dnes zůstává v naší DNA. Jsme hrdí na to, že po více než deset let miliony jako vy důvěřují našim oceňovaným doporučením od lidí, kteří hluboce chápou, čím jsou určitá místa a komunity tak výjimečné.

Stále více se domníváme, že svět potřebuje reálnější a smysluplnější spojení mezi zvědavými cestovateli, kteří chtějí prozkoumávat svět zodpovědnějším způsobem. Proto jsme připravili řadu velmi osobitých výletů pro malé skupiny jako pozvánku k setkání a spojení s novými, podobně smýšlejícími lidmi, kteří si jednou za život zažijí zážitky ve třech kategoriích: Kulturní výlety, Výlety vlakem a Soukromé výlety. Naše výlety jsou vhodné jak pro sólo cestovatele, páry i přátele, kteří chtějí společně poznávat svět.

Kulturní výlety jsou pohlcující itineráře v rozsahu od 5 do 16 dnů, které kombinují autentické místní zážitky se vzrušujícími aktivitami a 4-5hvězdičkovým ubytováním, na které se můžete těšit na konci každého dne. Naše cesty po železnici jsou nejpřívětivějšími trasami pro planety, které vás zvou k vyhlídkové trase a relaxaci, když se ponoříte hlouběji do cíle. Naše soukromé cesty jsou itineráře šité na míru, organizované našimi odborníky na cestování speciálně pro vás, vaše přátele nebo vaši rodinu.

Víme, že mnozí z vás mají obavy z dopadu cestování na životní prostředí a hledají způsoby, jak rozšířit své obzory způsoby, které způsobí minimální škody – a mohou dokonce přinést výhody. Jsme odhodláni jít co nejdále při organizování našich výletů a zároveň pečovat o planetu. To je důvod, proč všechny naše lety létají do cíle a jsou plně uhlíkově kompenzovány – a máme ambiciózní plány, jak ve velmi blízké budoucnosti dosáhnout čisté nuly.