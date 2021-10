Dead Bylight Day prodává některé kecy Hellraiser NFT

obrázek : přes den mrtvý

Je to strašidelná sezóna! a nic neříká skutečná hrůza Jak se populární videohra rozhodla, že nyní, navzdory všemu, co víme, a je čas, je čas prodat nějaké NFT.

dnes dříve přes den mrtvý Účet na Twitteru zveřejnil tento tweet s tím, že chování vývojářů „spolupracovalo s‚ licenční společností Vampire NFT ‘na přizpůsobení herních modelů pro použití v NFT“. Což opravdu znamená Zvedněte figuríny ze hry a prodejte jeackers.

Co je ale na tomto kroku obzvláště zvláštní, je to, že kromě vlastní zbytečnosti samotné NFT toto chování také říká, že koupí někoho poskytne pouze „příležitost poskytnout přístup“ k nadcházející budoucnosti. Hillrice oddělit se od Zemřel za bílého dne. Nepřístup, jen náhoda. Takže je to také hloupá loterie!

Není překvapením, že reakce na tento reklamní tweet nebyly pozitivní a fanoušci odpověděli:

Myslím, že vám unikla pointa filmu, který vyhrajete – Nabídnete třídě náhradu? Měli jste to prozradit, než to dáte do prodeje, protože mnoho lidí nikdy nechtělo, aby jejich peníze směřovaly k čemukoli, co souvisí s nfts. Jsem zásadně proti šíření NFT a jsem velmi zklamaný, když vidím, jak s ní souvisí hra, kterou miluji. I když se doslova nestaráte o vlivy NFT na životní prostředí (které jsou úžasné), Steam také zakazuje všechny hry zahrnuté v NFT, takže neexistují žádné scénáře, kde by to bylo pro někoho dobré.

G/O Media může získat provizi

Do té doby, subreddit hry, reaguje méně pozitivně. I přes vážnost situace Některé zajímavé jámy Zemřel za bílého dne Fanoušci na stejném subre dit Našel jsem to Hillrice Tvůrce Clive Barker nedávno znovu získal kontrolu nad franšízou a formálně ji převzal až v prosinci, což z něj činí poslední zoufalé získání peněz od současných majitelů Park Avenue před předáním.

To znamená, že není jasné, kolik z toho vůbec zahrnuje vývojáře a kolik z toho bylo právě podepsáno licenční smlouvy nad jejich výplatou. Pokud jste došli tak daleko a stále nevíte, co je NFT, nebo proč je to masivní podvod, zde je dobré, aktuální vysvětlení: