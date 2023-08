Kytarista Gorgoroth je hospitalizován poté, co byl napaden na festivalu

Kytarista Gorgoth Infernus vydal prohlášení, které odhaluje, že byl hospitalizován poté, co byl napaden osobou.

na FacebookZdá se, že kytarista navázal na dříve vydané prohlášení. Začíná poznámkou o vyjasnění a končí časovým razítkem 12. srpna, přestože bylo zveřejněno dnes (14. srpna).

Invernus při popisu dne útoku napsal: „Krátce po našem koncertě zde v Bergenu na festivalu Beyond the Gates na mě zaútočilo nějaké tlusté haraburdí,“ dodal: „Byl jsem těžce zraněn a zůstal jsem v nemocnici.“ [sic] Docela složitý proces.

Není přesně jasné, kdy a kde byl Infernus napaden, ani neříká rozsah zranění nebo jaký typ operace byl proveden. K útoku došlo někde mezi 3. srpnem (po vysoce sledovaném vystoupení Gorgoroth na festivalu Beyond the Gates a před brutálním útokem) a vystoupením kapely 11. srpna na Brutal Assault. Infernus pochválil své spoluhráče za to, že odehráli závěrečný festival v jeho nepřítomnosti a „podle“ jeho „vůle“.

S uzdravením a rehabilitací na bezprostředním horizontu litoval jediný zbývající zakladatel Gorgoroth, že v říjnu zrušil mini-turné kapely po Mexiku. Těší se, že se koncem listopadu vrátí na scénu, a dal jasně najevo, že ohledně tohoto incidentu nebude žádat od médií, a své prohlášení zakončil slovy „Poznámka: Žádnému novináři nebude poskytnut rozhovor. [This is] bez výjimky.“

Úplné, neupravené prohlášení je následující:

Krátké upřesnění Vážení, doufám, že se vám bude dařit, zvláště těm z vás, kteří byli minulý víkend v Jaromíru v České republice.

Některé nedávné okolnosti mě přiměly k tomu, abych učinil krátký komentář k současné situaci. Krátce po našem koncertě tady v Bergenu na festivalu Beyond the Gates mě napadl nějaký tlustý harampádí. Jste těžce zraněný a hospitalizován kvůli poměrně složité operaci. Můj oddíl, přátelé a parta – podle mé vůle – vyrazili v pátek 11. na festival brutálního přepadení v Jaromíru Skvělým způsobem: zachránili. Jsem velmi hrdý. lásku a úctu!

V nadcházejících týdnech se zaměříme na zotavení, rehabilitaci a následky. Některé možnosti, včetně mexického miniturné v říjnu, byly ukončeny. První živá show dne bude s obrovskou hudbou v Iduně, Drachten, Nizozemsko 30. listopadu 2023. Sakra, Bergen 12. srpna 2023 Poznámka: Žádnému novináři nebude poskytnut rozhovor. bez výjimky.

Loudwire přeje Infernu brzké a úplné uzdravení.

