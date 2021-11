Basketbalový deník Hannah Thorntonové: „Možná jsme prohráli, ale hru vnímáme jako lekci“

Rád hraji fyzickou hru, ale čtvrteční utkání za Irsko proti Nizozemsku bylo o krok napřed, než jsme zvyklí.

Cestujte s reprezentací Irska ve středu do Amsterdamu na náš první skupinový zápas kvalifikace EuroBasket, nejvyššího mistrovství Evropy v basketbalu.

Bylo to trochu poučení z toho, že jsme se loni v červenci dostali do finále mistrovství Evropy malých národů, což je soutěž nižší úrovně.

A i když jsme možná prohráli, díváme se na hru jako na lekci.

Nejdřív jsme si říkali: „Páni, to jsou velké holky“. Jejich výška a síla byly vyšší, než s čím se některé dívky setkaly dříve.

Dva z nás měli také nějaké rány, protože byli o něco silnější, ale dokázali jsme odolat silnému přístupu holandského týmu.

Dina Finn klesla na svou legrační kost a vyděsila se v jednu chvíli během zápasu, ale jediné, co dostala, bylo opravdu zděšení. Brzy se vrátila do práce.

Jsme moc rádi, že jsme zápas v posledních třech čtvrtinách dohráli – ve třetí se nám podařilo vstřelit gól – ale je potřeba zlepšit pár drobností.

Tento týden jsme měli hodně co dělat v přípravě na zápasy v Irsku se schůzkami, tréninkem, zápasem a odpočinkem, jak jen to šlo.

Mám to štěstí, že ve svém volném čase mohu dělat nějakou práci pro svůj výživový byznys Next Generation Health, zatímco některé z ostatních dívek si musí hledat volno, aby reprezentovaly svou zemi.

Bylo skvělé být zpět s Irskem, zvláště vzhledem k úspěchu, který jsme v létě dosáhli ve finále šampionátu malých národů.

Jiný den jsme toto rozhodnutí mohli vyhrát nad Lucemburskem loni v červenci. Možná jsme byli hodně zklamaní, že jsme to nevyhráli, ale ukázalo se, jak dobře jsme to zvládli.

Zvláště vezmeme-li v úvahu, že téměř všichni – Bar Fiona O’Dwyer, která hrála ve Španělsku – jsme více než rok nehráli soutěžně basketbal s omezeními Covid v Irsku.

Ten týden se nám opravdu dařilo a vždy si užijete více zábavy, když vyhrajete.

Takže bychom to rádi zažili znovu v neděli, kdy přivítáme Českou republiku na plném národním basketbalovém hřišti, doufejme, v Dublinu.

Někteří z našich přátel a rodiny nebyli na hrách už dlouho, takže je zábavné se vrátit a vidět nás reprezentovat naši zemi. A taky nás viděli v televizi.

Je skvělé být na TG4 a doufáme, že ukážeme našim mladým fanouškům úroveň, na které můžeme jako země soutěžit.

Tyto lekce si prostě musíme vzít s sebou z Amsterdamu.

Víkendové termíny

sobota

Premier League mužů – Ballincollig vs Killester, Ballincollig Community School, 4.0; Belfast Star vs NUIG Maree, De La Salle College, 6.30; Neptune vs. Temblog, Neptunův stadion, 6.30; UCD Marian proti Killorglin, Oatlands College, Stillorgan, 7.0; Traleee Warriors proti DCU Saints, Tralee Sports Complex, 7.30.

Divize ženy 1 – NUIG Mystics v. Ulster University, Claregalway High School, 3.0; Limerick Sport Huskies v. Templeogue, St. Munchens College, 4:30; Marble Cityhawks vs. Thunder Swords, O’Loughlins GAA Club, 5.0; Phoenix Rockets x Limerick Celtics, Lisburn Rockets, 6.30.

Muži, divize 1 – Tulca Rovers proti Ulster University, Tulca Rovers Athletic Complex, 6.0; Limerick Sport Eagles x Sr. Matthews, All Arena, 7,0; Portlaoise Panthers vs. Viet Vikings, Saint Mary’s Hall, 7.0; Dublin Lions proti Malahide, Colist Bread, 7,15; Limerick Celtics vs. IT Carlo, St. Munchens College, 7,15; Drogheda Wolves vs AJ Sligo All Stars, Palimkini College, 7:30. Scotts Lakers Killarney vs Union Carbide Corporation, Killarney Sports and Recreation Center, 7:30.

Neděle

Kvalifikace mistrovství Evropy žen v basketbalu 2023 – Irsko – Česká republika, National Basketball Court, Dublin, 5.0, TG4.

Premier League mužů – Moycullen v. Enda, NUIG Athletic Center, 3.0.

Divize ženy 1 – Portlaoise Panthers vs. LYIT Donegal, St Mary’s Hall, 1.0; Tipperary Knights vs Limerick Sport Huskies, menší show, Thurles, 3.0.