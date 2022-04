Upoutávka na Call of Duty: Modern Warfare 2 škádlena, když příspěvek Infinity Ward na Twitteru ztmavne

Vypadá to, že oficiální odhalení Call of Duty: Modern Warfare 2 se blíží, protože Twitter Infinity Ward potemněl. Navíc se zdá, že jeho hlavní obraz vypadá, jako by ve stínu číhal duch.

Pokud zamíříte do Twitter Infinity Inbox, Všimnete si, že její profilový obrázek je celý černý, což společnosti dělaly dříve, než došlo k velkému odhalení. Obrázek záhlaví IW se také zdá být černý, ale pokud se podíváte dostatečně pozorně, můžete vidět nejslabší obrázek.

S IGN rozjasněním obrazu to rozhodně vypadá, že se fanouškem oblíbený duch skrývá ve tmě a čeká na svůj další krok. Jasný obrázek můžete vidět níže a porovnat ho s duchem a jeho ikonickou maskou lebky ve světle.

Práce Infinity Ward na Modern Warfare 2 není žádným tajemstvím, protože tuto zprávu potvrdila již v únoru, když sdílela, na čem její týmy pracují.

IW napsal na Twitteru: „COD 2022 je pokračováním MW 2019 a je postaveno s novým zážitkem Warzone (oba vede InfinityWard)“.

Tato nová hra nebude remakem Modern Warfare 2 z roku 2009, ale místo toho bude pokračovat v příběhu, který začal při restartu Modern Warfare z roku 2019.

V naší recenzi Call of Duty: Modern Warfare z roku 2019 jsme uvedli, že „různé herní režimy a vynikající ohňostroje naznačují, že se série ubírá slibným směrem“.

Call of Duty: Modern Warfare 2 může být na nějakou dobu poslední hrou Call of Duty, protože rok 2023 je údajně prvním rokem za téměř dvě desetiletí bez řádného nového vstupu.

