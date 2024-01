Zahraniční hudební hvězdy vystoupí v České republice v roce 2024

Mezi prvními velkými jmény, která se v Praze objevila, byli legendární Depeche Mode. V městské O2 Areně vystoupí 22. a 24. února v rámci turné k novému albu Memento Mori. Britský písničkář James Blunt vystoupí 4. března v pražském Foru Carlin na turné ke svému novému albu Who We Used to Be.

28. května se na letišti Praha Letany 28. května objeví americký zpěvák a kytarista Bruce Springsteen se svým E Street Bandem. Pražský koncert bude součástí jeho světového turné, které začalo v USA začátkem tohoto roku, a bude jeho jedinou zastávkou ve střední Evropě.

Britská heavymetalová skupina Judas Priest se 29. března vrátí do pražské O2 Areny na Metal Masters Tour. Na jejich pražské zastávce je doplní Saxon a Uriah Heep. Britský písničkář Sting se letos vrací do Česka se svou oceňovanou show My Songs. V Plzni se bude konat koncert 4. června.

Legendární Pet Shop Boys přijedou do Prahy se svým Dreamworld: The Greatest Hits Live Tour. V O2 Universu vystoupí 1. července. O dva dny později přivede do O2 Areny britský zpěvák, skladatel a hudebník Rod Stewart svou show Global Hits.

Dalším britským zpěvákem a skladatelem, který se letos objeví v Česku, je Ed Sheeran. Na hradeckém letišti zahraje 27. a 28. července v rámci svého matematického turné.

Německá poprocková skupina Scorpions vystoupí 29. července ve východočeském městě Bardubice. Koncert bude součástí turné Love at First Sting, které připomene 40. výročí jejich eponymního alba.