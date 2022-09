Kotakuovy dojmy z australské vzducholodě Wayward Strand

Snímek obrazovky : Ward Strand

v Ward StrandDnes na PC, Switch, PlayStation a Xbox hrajete za dospívající dívku, která uvízla na návštěvě místa, kde pracuje její matka. což je shodou okolností obří plovoucí vzducholoď kotvící u pobřeží Austrálie a Poté, co byla vyřazena z provozu jako luxusní loď, Nyní funguje jako domov pro seniory.

V některých ohledech je to hra o tom, že teenager dělá své první dočasné krůčky do prostoru pro dospělé. Vaše postava, Casey, píše esej o čase, který strávila na vzducholodi, a na naléhání své matky – zdravotní sestry – stráví tři dny navštěvováním osamělých obyvatel ve vzducholodi a povídá si s nimi o jejich minulosti a současnosti.

Casey je nervózní a nejistá sama sebou. Byli jsme tam všichni; Umístění pracovních zkušeností, možná, nebo jen první den v naší první práci, je tím nepříjemným bodem, kde se guma vašeho dětství setkává s dospělou pracovní silou. A tak dále Ward Strand Je to v mnoha ohledech hra o tom kelímku, kde během tří dnů Casey roste sebevědomí a ona vychází ze své ulity, Začne dávat najevo svůj talent a osobnost.

Je to však také hra, která se vztahuje k druhému konci věkového spektra. Cílem hry je procházet chodbami vzducholodě a zastavit se v každém z pokojů pro hosty, aby mohli navštívit. na začátku, Je to téměř nesnesitelná rutina. Ahoj, jmenuji se Casey, jaký je tvůj, to je pěkný obrázek, jen obyčejné povídání. Jenže takhle začíná většina vztahů a jak dny plynou, populace přestává být terčem a začíná se z ní stávat, když ne přátelé, tak alespoň lidé.

Wayward Strand – Spustit trailer

Snad největším úspěchem hry je to, že jsem si z ní při několika příležitostech připadal jako úplná blbost, že jsem Nan tak často nenavštěvoval. První den na palubě vzducholodě jsou její starší obyvatelé v našich médiích prezentováni v podstatě stejně jako starší lidé; Dobře, sladké, ale slabé, slabé, zapomenuté. Postavy jsou definovány věkem, fyzickou postavou a několika dalšími věcmi. Čím více s nimi však komunikujete, tím více prozkoumáváte jejich pokoje – každý pokoj je účelně zařízený jako ložnice pro teenagery v 80. letech – tím více se odhalují jejich příběhy a životy.

These aren’t old people. They’re people who have grown old. They had exciting lives, loved and lost, been through dramatic exploits. What they are now isn’t all they’ve ever been, and it’s an absolute joy getting to know each and every one of them over the game’s three days.

How you get to know them is another of Wayward Strand’s achievements. This game isn’t telling you a single story, it’s leaving a dozen (or more!) of them lying around, each unfolding in real-time, and leaving it up to the player to pop in on each one of them and see how things are going.

If you’re famili ar with hrát už nespí-které jsem měl to štěstí vyzvednout se zbytkem personálu na služební cestě v New Yorku po dobu jednoho roku –Ward Strand Odvíjí se velmi podobným způsobem. Pokud nejste obeznámeni, zvažte Jordana Mechnera Klasická nelineární adventura Poslední expres. já A ty nevíš kteří cožMísto toho si představte, že obyvatelé této hry jsou nehratelné postavy ve hře Bethesda každý má životy a malé časové osy, každý z nich se hraje, ať už jste tam, abyste to viděli, nebo ne.

Snímek obrazovky : Ward Strand

vaše role v Ward StrandVaším jediným skutečným posláním ve hře je zachytit a pochopit tyto příběhy, ať už jsou Ve službách rozluštění záhady nebo jen poznání něčího životního příběhu. Zpočátku si vůbec nevšimnete, že se to kolem vás děje, ale jakmile se se všemi v letadle seznámíte a dozvíte se o jejich vztazích a zvycích, celé místo skutečně ožije.

opravdu jsem si to užil Ward Strand. Kromě krásného a propleteného příběhu, Oceňuji také jak Australan Tato hra, od některých rozhodnutí o šatníku až po velký výběr. Takhle se ve videohrách moc často nevidíme, takže bylo skvělé vycouvat z něčeho takového doma a v klidu s jeho původem.

Ještě poslední upozornění: při hraní jsem narazil na spoustu problémů, protože hra nemá žádné ruční ukládání a jen velmi málo automatických ukládání. Pokud to plánujete porazit, budete v pohodě, ale pokud jste jako já, nemůžete vždy věnovat hodiny najednou jednomu sezení, Možná ho budete chtít nechat spuštěný nebo můžete ztratit značnou část pokroku.