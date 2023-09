Andy Murray se vrací do sestavy Velké Británie pro skupinovou fázi

Andy Murray pomohl Velké Británii vyhrát Davis Cup v roce 2015

Skupinová fáze finále Davis Cupu začíná tento týden a Velká Británie, jeden z 16 národů, se pokouší kvalifikovat do vyřazovací fáze.

Velká Británie se v zápasech skupinové fáze v manchesterské AO Areně střetne s Austrálií, Francií a Švýcarskem.

Andy Murray minul vítězství 3:1 nad Kolumbií loni v únoru, ale vrátil se do sestavy po boku Camerona Norrieho, Dana Evanse, Neila Skupskiho a Jacka Drapera.

Dva nejlepší týmy z britské skupiny se v listopadu kvalifikují do vyřazovací fáze.

Britský kapitán Leon Smith řekl: „Nemůžeme se dočkat, až budeme hrát Davis Cup v Manchesteru před obrovským publikem.“

Dodal: „Máme skvělý tým se spoustou zkušeností z Davis Cupu a budeme připraveni dát vše v těžké skupině, která zahrnuje Austrálii, Švýcarsko a Francii.“

Murray, který byl nedílnou součástí britského národního týmu, který po zisku titulu v roce 2015 ukončil 79leté čekání na slávu v mužských týmových soutěžích, nedokázal vyhrát kvalifikaci na kolumbijských antukových dvorcích.

Smith poznamenal, že povrch nebyl pro Murrayho, který v té době odehrál od roku 2017 na antuce jen tři zápasy, ideální.

Šestatřicetiletý Skot nabídl, že se turnaje konaného v Manchesteru nezúčastní, protože „nebyl na skvělém místě po prohře na jednom ze čtyř velkých turnajů.“

„Řekl jsem [to Smith]Pokud nejsem potřeba, naprosto to chápu. „Ale z jakéhokoli důvodu mě požádal, abych přišel, a já řekl, že přijdu,“ řekl Murray.

„Vždy jsem rád hrál Davis Cup a jakoukoli akci, na které soutěžíte za svou zemi. Máme skvělou skupinu hráčů, rád bych byl součástí tohoto týmu; máme také skvělý personál. Všichni jde to skvěle, dobře.“

„Opravdu věřím, že tým je schopen vyhrát akci. Je to velká motivace být toho součástí. Chci týmu pomoci jakýmkoliv způsobem, ať už na hřišti nebo mimo něj. Uvidíme. co se stalo.“

Draper (21 let) byl posledním hráčem přidaným po dosažení čtvrtého kola na US Open, kde prohrál s Rusem Andrey Rublevem, nasazeným osmým.

Jack Draper postoupil do čtvrtého kola US Open v roce 2023 po dosažení třetího kola v roce 2022

Povolání Drapera také naznačuje, že Smith bude spoléhat na wimbledonského šampiona ve čtyřhře Skupskiho a Evanse jako svého partnera ve čtyřhře, když porazil Joea Salisburyho, který spolu s americkým partnerem Rajeevem Rahmem vyhrál v pátek na US Open třetí titul ve čtyřhře mužů za sebou.

Británie potřebuje skončit na prvním a druhém místě ve skupině čtyř týmů, která se bude konat od 12. do 17. září, aby se kvalifikovala do závěrečné fáze soutěže, která se bude konat ve španělské Malaze od 21. do 26. listopadu.

Co je koordinace?

Přímou kvalifikací do skupinové fáze finále se probojovaly čtyři země – loňští vítězové Kanada, vicemistryně Austrálie, Itálie a Španělsko.

V kvalifikaci je doplnilo 12 týmů – Chile, Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Srbsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko a Spojené státy americké.

Země byly rozděleny do čtyř skupin po čtyřech. První skupina se odehraje v italské Bologni, druhá v Manchesteru, třetí ve španělské Valencii a čtvrtá v chorvatském Splitu.

Každá kravata má dvě gumičky ve dvouhře a jednu ve dvouhře. První dva týmy v každé skupině po ligové fázi postoupí do vyřazovací fáze.

Jak sledovat Davis Cup

Všechny zápasy Velké Británie budou vysílány na BBC iPlayer a na webu BBC Sport od 13:00 GMT s aktualizacemi na BBC Radio 5 Live.

Zápasy (vše ve 14:00 GMT, pokud není uvedeno jinak, skupiny v závorce)

Úterý 12. září: Švédsko – Chile (venku), Francie – Švýcarsko (B, 13:00 GMT), Srbsko – Jižní Korea (C), Nizozemsko – Finsko (D).

Středa 13. září: Kanada vs. Itálie (A), Austrálie vs. Velká Británie (B, 13:00 GMT), Španělsko vs. Česká republika (C), Chorvatsko vs. Spojené státy (D)

Čtvrtek 14. září: Kanada vs. Švédsko (A), Austrálie vs. Francie (B, 13:00 GMT), Česká republika vs. Jižní Korea (C), Nizozemsko vs. USA (D)

Pátek 15. září: Itálie vs. Chile (A), Velká Británie vs. Švýcarsko (B, 13:00 GMT), Španělsko vs. Srbsko (C), Chorvatsko vs. Finsko (D).

Sobota 16. září: Kanada vs. Chile (A), Austrálie vs. Švýcarsko (B, 13:00 GMT), Srbsko vs. Česká republika (C), USA vs. Finsko (D)

Neděle 17. září: Itálie – Švédsko (A), Velká Británie – Francie (B, 13:00 GMT), Španělsko – Jižní Korea (C), Chorvatsko – Nizozemsko (D).

S kým se Velká Británie utká?

Velká Británie V kádru jsou tři hráči: Nouri, Evans a Murray, kteří patří mezi 45 nejlepších hráčů světa, zatímco Skupski loni v červenci vyhrál mužskou čtyřhru ve Wimbledonu po boku Nizozemce Wesleyho Koolhoffa.

Austrálie Nick Kyrgios je mimo hru se zraněním zápěstí, zatímco jejich síla do hloubky ukazuje, že Aleksei Popyrin a Aleksandar Vukic nejsou zahrnuti v top 50.

Alex de Minaur je na 12. místě na světě, zatímco Jordan Thompson a Tanasi Kokkinakis jsou v top 80. Max Purcell a Matthew Ebden vyhráli mužskou čtyřhru ve Wimbledonu v roce 2022.

Francie Hráči mají mix mládí a zkušeností s 19letým Arthurem Felsem, vítězem ATP Tour na květnovém Lyon Open, spolu s deblovými specialisty Édouardem-Roger-Vasselinem (39) a Nicolasem Mahutem (41).

Ve francouzském kádru je také 40 nejlepších hráčů Ugo Humbert a Adrian Mannarino.

Švýcarsko V roce 2014 vyhrál Davis Cup, ale penzionovaný Roger Federer už není ve hře, i když se znovu objevuje trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka, který byl v jeho vítězném týmu před devíti lety.

Dominik Stricker (21 let) porazil v roce 2023 na US Open Řeka Stefanose Tsitsipase, než prohrál v osmifinále, v jejich týmu jsou i Mark Andrea Hoessler a debloví specialisté Alexander Richard a Leandro Redi.

