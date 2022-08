„Všechno je možné, zápas začíná“ – Irský tým čtyř žen se dívá na mistrovství světa poté, co získal stříbro v Evropě

Několik minut po získání první medaile z mistrovství Evropy Irska, působivého stříbra v ženské čtyřkolce, se veslaři Natalie Long, Evric Keough, Tara Hanlon a Emyr Lambie spojili za ruce a vyskočili do vzduchu vedle mnichovské olympijské regaty.

Domů se vrátili v čase 6:52,99, jen něco málo přes dvě sekundy za mistrovskou Británií a téměř sekundu za bronzovým medailistou Rumunskem – to není špatné pro posádku, která je spolu něco málo přes měsíc. I když to neznamená, že v jejich řadách nebyly bohaté zkušenosti a talent, vzhledem k tomu, že Keogh a Lambe byli součástí čtveřice, která loni v Tokiu získala olympijský bronz.

Long také řekl: „Tara a já jsme v posádce úplně noví, takže jsme zvyklí veslovat s olympijskými medailisty a dostat se na takovou úroveň, ale také víme, že tlak je výsadou. Pokud je na nás tlak, znamená to, že“ jsi schopen dobrých věcí.“

Dnes to dokázali. I když to v červnu znovu dokázali, získali medaili na podniku Světového poháru v Poznani. Zvýšilo to dnes na ně tlak?

Ne tak docela, abych byl upřímný,“ řekl Lambi. „Věděli jsme, že přicházíme jako smolař. Navenek jsme věděli, že se na nás lidé dívají jako na medailovou příležitost, ale snažili jsme se na to nemyslet. Byla to jen naše posádka a naše zaměření.“

Jak Keogh zdůraznil, jsou proslulí tím, že jsou „závodci druhé poloviny“, ale ve finále to postavili na hlavu, „zkusili něco nového“ a prorazili úvodních 500 metrů, které zdolali rychleji než kterákoli jiná posádka. Ve druhé čtvrtině Britové potvrdili svou dominanci a skončili v polovině 2,3 sekundy za Irskem, který byl zase mírně před nejbližšími jezdci, Nizozemskem.

Irsko zaznamenalo 1500 metrů na druhém místě, 3,63 sekundy za Británií a více než dvě sekundy před Rumunskem, které bylo na začátku svého tažení za ziskem sekundární medaile. Je čas, aby Irové kopali. Čtyřkolka vyprázdnila všechnu zbývající energii na posledních 500 metrech a narazila do vyčerpané řady, zářící, aby vyhrála evropskou stříbrnou medaili.

Nebylo to zlato, ale pro ně to bylo stejně dobré – důkaz jejich výkonu o rostoucí hloubce irského ženského veslování, což bylo v dřívějších dobách jasně vyjádřeno přítomností osmi irských žen, které se zde musely odhlásit z přehrávání kvůli Sanitě. Bospor onemocněl.

„Před šesti lety se historicky první ženská veslařská loď dostala do olympijského finále a to byl neuvěřitelný okamžik, a nyní jsme v neuvěřitelné pozici, kdy můžeme poslat osmičlennou posádku proti národům dvakrát, třikrát naší velikosti. Je to neuvěřitelné,“ řekl Lambi. Veslování udělalo velké pokroky, zvlášť když kluci vyhráli tu medaili v Riu.“

Nyní se rýsuje nová výzva.

Posádka má jen něco málo přes měsíc na přípravu na Mistrovství světa ve veslování v Ratchezu v České republice a jak řekl Long: „Všechno je možné, hrajte dál.“

Vzhledem k povaze sportu stále není jisté, že tam bude sestava úplně stejná. „Zítra můžeme být na různých lodích,“ zasmál se Lambi. „Drží nás tak trochu ve střehu. Všichni potřebujeme být neustále tlačeni, abychom byli co nejlepší. V sezóně není čas sedět a relaxovat v sedadle, takže je hodně plynulosti, cokoliv se může změnit, a to je v pořádku.“ „To je to, co nás nutí tvrdě trénovat.“

Lambi ví, že k dosažení platformy na globální úrovni bude potřeba více. „Určitě to bude pro světy krok vpřed a víme, že máme také spoustu prostoru pro zlepšení, takže jsme nadšeni,“ řekla.

Dříve během dne skončily Fiona Murtague a Emily Hegarty čtvrté ve finále ženského páru v čase 7:45,13, ​​10 sekund před mistrovským Rumunskem a pouhých pět sekund za nizozemskou bronzovou medailistkou.

„Dali jsme tomu dobrý takt,“ řekl Hgarty, který řekl, že medaile byla jejich cílem. „V duu jsme vyšli tvrdší než kdy jindy, takže to dnes nevyšlo, ale je to rozhodně něco, na čem můžeme v budoucnu znovu zapracovat.“