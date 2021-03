Daily Herald Sales Director se potápí a snaží se zachránit dvě děti na Floridě

The Daily Beast

Jimmy Kimmel brutálně zesměšňuje Trumpův “ opilý svatební přípitek“

ABC vypadá, že Jimmy Kimmel si nyní užívá vtipy na účet Donalda Trumpa, protože už není prezidentem, jako když byl stále ve funkci. V měsíci se hostitel v pondělí proměnil v bizarní rétoriku o Číně, Íránu a volbách do roku 2020, které Trump o víkendu zahájil na nic netušící svatbě ve svém letovisku Mar-a-Lago, do bizarní rétoriky o Číně, Íránu. Dárci se v sobotu oženili s členy klubu v Mar-a-Lago a bývalý prezident měl několik krásných slov pro nevěstu a ženicha. „Víš? Totéž jsem řekl na svatbě mého bratra,“ dodal hostitel. „Bylo to slovo od slova.“ „Moc se mi to líbí,“ pokračoval. „Sledujte, jak kapela za ním sleduje a mluví o tom, jak je úžasný. Říkají:„ Můžeme si prostě zahrát „Dancing Queen“ a dostat se odtud do pekla? “Odpočítávání do komedie Central Roast začíná brutálním Justinem Bieberem Diss „Je to svatba! Je to svatba!“ Vykřikl Kimmel. “Býval jsem DJem na svatbách, když jsem byl na vysoké škole. Viděl jsem nějaký podivný přípitek a nikdy jsem neviděl něco takového. Jak můžeš sloužit opilý svatební přípitek a ani nepiješ?” Konečně, po sdílení klipu Trumpa, který vysvětluje, jak málo chápe, jak funguje hlasování, Kimmel řekl divákům: „To je to, co teď dělá. Drby na svatbách. Stěžuje si. Když někdo hraje„ YMCA “, kouzelně vypadá jako Beetlejuice „Takže zakončil řeč tím, že nařídil hostům, aby násilně zaútočili na bufetový stůl. Další si můžete poslechnout a přihlásit se k odběru podcastu The Last Laugh. Přečtěte si více na The Daily Beast. Získejte nejdůležitější zprávy každý den do své schránky. přihlaste se nyní! Denní členství bestie: The Beast Inside se ponoří do příběhů, na kterých vám záleží. Zjistit více.