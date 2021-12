Židovské centrum Kavkaz Center bylo poničeno během festivalu Chanuka

Share on Facebook

Tweet on Twitter

Židovské vzdělávací a komunitní centrum se snaží zotavit poté, co na místo ve čtvrtek brzy ráno zaútočili vandalové. Aby toho nebylo málo – vandalové se zaměřili na Chabad na náměstí Plaza v centru Chanuky. I když na takový čin nikdy není vhodná doba, během dovolené je to obzvláště frustrující. Devastace je rozsáhlá, osoba nebo lidé, kteří poškodili centrum, strhávali elektrické dráty a házeli knihy a papíry, a to vše, zatímco voda teče z poškozených potrubí, ale vůdci v Chabadu na náměstí slibují, že se obrátí. Na facebookové stránce centra vedoucí oznámili, že pro centrum vytvářejí dočasný domov a doufají, že tak posílí pouta mezi lidmi, kteří se tam učí a scházejí. Policie provádí vyšetřování, aby zjistila, kdo a proč centrum poškodil. Již byla spuštěna fundraisingová kampaň s cílem vybrat 54 000 $ za 54 hodin na vytvoření dočasného umístění pro Chabad na náměstí.

Židovské vzdělávací a komunitní centrum se snaží zotavit poté, co na místo ve čtvrtek brzy ráno zaútočili vandalové. Aby toho nebylo málo – vandalové se zaměřili na Chabad na náměstí Plaza v centru Chanuky. I když na takový čin nikdy není vhodná doba, během dovolené je to obzvláště frustrující. Velké škody. Osoba nebo osoby, které poškodily centrum, strhávaly elektrické dráty a házely knihy a papíry, a to vše, zatímco z poškozených trubek tekla voda. Tento obsah je importován z Facebooku. Možná budete moci najít stejný obsah v jiném formátu nebo můžete najít více informací na jejich webových stránkách. Ale vůdci v Chabad-on-the-Plaza slibují návrat k normálu. v Zpráva na facebookové stránce centra, Vedoucí oznámili, že vytvářejí pro Centrum dočasný domov, a doufáme, že tak posílíme pouta mezi lidmi, kteří se tam učí a scházejí. READ Novozélandské případy koronavirů skáčou s bitvami typu delta Policie provádí vyšetřování, aby zjistila, kdo a proč centrum poškodil. A fundraisingová kampaň Už je v provozu a jeho cílem je vybrat 54 000 dolarů za 54 hodin na vytvoření dočasného umístění pro Chabad na náměstí.