„Trochu moc“: Naomi Ósakaová zmiňuje tlak v olympijské prohře

TOKYO (AFP) – Tohle nebyl konec, který Naomi Ósakaová – ani její mnozí fanoušci v Japonsku a po celém světě – očekávali.

Začátek olympijských her v Tokiu však navždy zůstane jasnou vzpomínkou tenisové hvězdy.

Řekla sama Ósakaová po zapálení olympijského kotle Během zahajovacího ceremoniálu z minulého týdne to byl „bezesporu největší sportovní úspěch a pocta, jaké se mi kdy v životě dostalo“.

Takže možná – možná – to Ósakaové umožní vyrovnat se s nečekanou porážkou 6:1 6:4 s bývalou finalistkou French Open z České republiky Markétou Vondrošovou v úterním třetím kole olympijského tenisového turnaje.

Ale ne hned.

„Jsem zklamaný z každé prohry, ale cítím, že tato prohra je horší než ostatní,“ řekla Ósakaová.

Jako čtyřnásobná grandslamová šampionka, nejlépe vydělávající atletka na světě a plakátová dívka hostitelské země her bylo těžké vyrovnat se s obrovskými očekáváními.

„Rozhodně cítím, že kvůli tomu byl velký tlak,“ řekla Ósakaová. „Myslím, že je to možná tím, že jsem nikdy předtím na olympiádě nehrál a první rok (to bylo) hodně.“

Druhá nasazená Ósakaová, která se narodila v Japonsku a vyrostla ve Spojených státech, trpěla typickými spolehlivými kopy ze země, zatímco levonohá Vondrošová předvedla sérii vítězných knockoutů a dalších úderů, které vyřadily její soupeřku. Komfortní zóna.

„Je pro ni těžké hrát také v Japonsku a na olympijských hrách,“ řekla Vondrošová ze 42. „Je to velký tlak, neumím si to představit.“

Ósakaová vyhrála své první dva zápasy ve dvou setech po dvouměsíční psychické pauze. Jiné podmínky ale byly v úterý se zavřenou střechou kvůli dešti venku.

Ósakaová mluvila začátkem tohoto týdne o tom, jak je „šťastná“, že je zpět. Stalo se tak poté, co v květnu oznámila, že bude soutěžit na French Open, že na tomto turnaji nebude mluvit s reportéry a řekla, že tyto interakce v ní vyvolávají pochybnosti.

Poté po vítězství v prvním kole v Paříži vynechala povinnou tiskovou konferenci.

Ósakaová dostala pokutu 15 000 dolarů a – překvapivě – veřejně napomenuta funkcionáři grandslamového turnaje, kteří řekli, že by mohla být zastavena, pokud se bude nadále vyhýbat médiím.

Následujícího dne se Ósakaová úplně stáhla z Roland Garros, aby si dala duševní pauzu, a odhalila, že se potýkala s depresí a úzkostí.

Taky jsem seděl mimo Wimbledon. Olympiáda v Tokiu tedy znamenala její návrat do soutěže.

„Dřív jsem si dávala dlouhé přestávky a dělám si dobře,“ řekla Ósakaová, která se po prohře nejprve nevyjádřila, pak se vrátila a setkala se s malou skupinou reportérů. „Neříkám, že jsem si teď vedl špatně, ale vím, že moje očekávání byla mnohem vyšší.

„Mám pocit, že moje situace nebyla skvělá, protože vlastně nevím, jak ten tlak zvládnout, takže je to to nejlepší, co jsem v této situaci mohl udělat.“

Ten den nebyl pro Japonsko úplnou ztrátou, protože bronzový medailista z roku 2016 Kei Nishikori porazil Američana Marcuse Jirona 7:6 (5), 3:6, 6:1 a dostal se mezi posledních 16.

Třetí nasazený Řek Stefanos Tsitsipas porazil také Američana Frances Tiafoe 6-3, 6-4.

Novak Djokovič přidal do svého programu další medailovou událost vstupem do baráže smíšené čtyřhry se srbskou partnerkou Ninou Stojanovicovou.

Tsitsipasová nastoupila také do smíšeného zápasu s Marií Sakkariovou, která ve dvouhře ve třech setech podlehla čtvrté nasazené Elině Svitolinové z Ukrajiny.

Soupeřkou Svitolinové ve čtvrtfinále bude Italka Camila Giorgiová, která porazila Karolínu Plisovou, která se dostala do finále Wimbledonu.

Sedmá nasazená Garbine Muguruzaová ze Španělska, devátá nasazená Belinda Bencicová ze Švýcarska a 13. nasazená Anastasia Sergeevna Pavlyuchenkova z Čínské republiky se také dostala do poslední osmičky.

Soupeřkou Vondrošové ve čtvrtfinále bude Španělka Paula Padusa.

V dalších zápasech mužů postoupili argentinský osmý nasazený Diego Schwartzman, 12. nasazený Karen Chačanov z Čínské republiky a Francouz Jeremy Chardy.

Ve čtyřhře se Andy Murray a britský partner Joe Salisbury dostali do čtvrtfinále.

Murray, dvojnásobný zlatý medailista ze dvouhry, z této soutěže odstoupil kvůli kmeni pravého čtyřnožce. Rozhodl se vstoupit do šampionátu dvojic, aby oplatil přízeň ze Salisbury.

„Být v první světové desítce (ve čtyřhře), může si vybrat svého partnera,“ řekl Murray. „Řekl jsem Joeovi, že pokud si mě vybere, abych s ním hrál čtyřhru, upřednostním čtyřhru před dvouhrou, pokud budu mít nějaké fyzické problémy, a to byl ten případ.“

Vondrošová, která hrála Ósaku poprvé, od začátku došla z tlaku celého zápasu a v prvním setu rychle vedla na 4:0, protože Ósakaová neměla čas se vyrovnat.

Ósakaová poté brejkla Vondrošovou v úvodním zápase druhého setu, ale hned to zlomila, když se dopustila dvojchyby a upravila na 2:2.

Poté, co Ósakaová znovu ztratila své podání, aby zápas ukončila úderem bekhendem na hřiště, Vondrošová si potřásla rukou do sítě, došla ke své židli, strčila raketu do tašky a následovala Vondrošovou ze hřiště.

Ale pro Ósaku to nebyl jen volný den; I od Vondroušové to byl skvělý výkon.

„Porazila jsem Simonu (Halepovou) dvakrát, ale teď si myslím, že ona (Osakaová) je nejlepší,“ řekla Vondrošová. „Největší ve hře a byla také tváří olympijských her, takže pro ni bylo těžké hrát tímto způsobem.“

Vondrošová těžila ze síly českého týmu. Žije v olympijské vesnici s Petrou Kvitovou, Karolínou Plíškovou a Barborou Křížikovou. Je to kvarteto, které má celkem sedm grandslamových finále, tři velké tituly, dvě pole position a jednu olympijskou medaili (bronz pro Kvitovou v roce 2016).

„Mluvila jsem s (holkami)“, než jsem hrála v Ósace, řekla Vondrošová.

Během jednoho bodu v polovině druhého setu dopadl spodní úder Vondrošové, vrhající se vpřed, přímo na čáru, což způsobilo, že Ósakaová několik sekund zdánlivě nevěřícně zírala na čáru.

Ósakaová si vysloužila brejkboly a ve druhém poločase vedla 4:3, ale Vondrošová zasáhla zpětnými údery, aby ji vrátila do zápasu. Pak držte.

Asi po 10 minutách zápas skončil.

„Opravdu jsem věřila, když jsem vstoupila na kurt,“ řekla Vondrošová. „Myslím, že to je hlavní.“

K této zprávě přispěl reportér Associated Press Syd Fryer.

Více AP Olympics: https://apnews.com/hub/2020-tokyo-olympics a https://twitter.com/AP_Sports

Andrew Dampf je na https://twitter.com/AndrewDampf