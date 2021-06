Nejlepší filmy přicházející na Netflix v červenci 2021

Každá část je produktem klišé akčního filmu z počátku dvacátých let, až po těsnou postavu Kate Beckinsale, peklo Částečně vyniká díky výběru talentů, jako je Beckinsale. Bývalá studentka z Oxfordu a divadelní hvězda ve West Endu, která začala filmovat díky účinkování v adaptaci Kennetha Branagha Shakespeara, přináší zbytečné (ale vítané) přesvědčení o tomto příběhu upírů proti vlkodlakům při dlouhotrvajícím sporu. Nehanebně se smějí Romeo a Julie, film pozvedá britský rodokmen filmovými krádežemi Billa Nighyho jako upírského patriarchy a Michaela Sheena (Bickinsalova manžela, kterého v té době potkala při výrobě racek) jako rozzlobený a tragický vlk. Je to exotické, přehnané a super zábavné a navíc všechny kly na jejich srsti.

Snowpiercer (2013)

2. července

než tam bylo parazit, zde bylo sněhová díra, akční příběh přivedený do trýznivého a magického života korejského režiséra Bonga Joona Ho, oceněného na Oscara, v roce 2013. Film se odehrává ve futuristické době ledové, v níž poslední lidé žijí ve vlaku plavícím se po post-klimatu změna Země. Příběh sleduje Chrise Evanse Curtise, který vede dělnickou revoluci dělnické třídy k motoru vyšší třídy v přední části vlaku.

Na základě francouzského grafického románu, natočeného v České republice jako korejsko-česká koprodukce, představující některé z největších hollywoodských hvězd, s dialogy v angličtině a korejštině, sněhová díra Nejen, že jde o skutečně mezinárodní produkci, která udrží západní diváky v hádání, ale přináší vždy efektivní sociální kritiku, když se blížíme k éře změny klimatu a nerovnosti bohatství. Existuje také scéna, kdy Chris Evans klouže na rybu.

Podvodníci (2017)

16. července

Remake stejnojmenného filmu Sofie Coppoly z roku 1971 (oba založené na románu Thomase Cullinana) je poněkud malým, ale nepopiratelně zajímavým doplňkem režisérova katalogu. Je to příběh zraněného vojáka Unie, kterého se ujme jižní dívčí škola – uvězněná uprostřed americké občanské války – jak se vykoupení promění v kletbu, jak bude testována dynamika moci mezi pohlavími. Je to také evokující kousek stylu jižní gotiky s povrchovou úpravou, která se vás bude držet. Špičková práce obsazení, která zahrnuje také Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning a Colin Farrell, to dělá trochu klenotem.