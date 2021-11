American Music Awards 2021: Úplný seznam vítězů

Úplný seznam vítězů byl oficiálně oznámen podle American Music Awards (AMAs) a fanoušci už šílí po novinkách.

Letošní seznam obsahuje spoustu silných soupeřů s umělci jako The Weeknd, kteří získali více než šest nominací, včetně Umělce roku.

Podívejte se na to níže:

Oblíbená hudba a video

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson. Buck) – „Nechte dveře otevřené“

Cardi B – „Nahoru“

Lil Nas X – „Montero (Call Me By Your Name)“ – vítěz

Olivia Rodrigo – „Řidičský průkaz“

The Weeknd – „Zachraň své slzy“

spolupráce veřejnosti

24kGoldn včetně Ianna Diora – „Mood“

Bad Bunny a Jay Cortez – „Dakiti“

Chris Brown & Young Thag – „Zbláznit se“

Doja Cat Featuring SZA – „Kiss Me More“ – vítěz

Justin Bieber ukazuje Danielle Caesar a Jevon – „Peaches“

Oblíbený mužský umělec – Pop

kačer

Ed Sheeran – vítěz

Justin Beiber

Lil Nas X

víkend

Oblíbený umělec – Pop

Ariana Grande

doja kočka

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift – vítěz

Oblíbený mužský umělec – Country

Chris Stapleton

Jason Aldean

Luke Bryan – vítěz

Luke Combs

Morgan Wallen

Oblíbený umělec – Country

Carrie Underwoodová – vítěz

Gabby Barrettová

Casey Musgraves

Maren Morrisová

Miranda Lambertová

DUO Preferovaná země / skupina

Dan + Shay – vítěz

Florida Georgia Line

dáma

Starý Dominion

zac hnědý pás

Oblíbené country album

„Začít znovu“ – Chris Stapleton

„Zlatý důl“ – Gabby Barrett – vítěz

„Ahoj světe“ – Lee Press

„Narodil jsem se tady, žij tady, tady zemři.“ – Luke Bryan

„Dangerous: The Double Album“ – Morgan Wallen