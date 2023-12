[VIDEO] Falešný Jim Carrey na předávání Českých filmových cen – The Hollywood Reporter

Jim Carrey SNL H 2015

Oscarový český režisér Jan Svěrák Organizátoři předávání filmových cen v Praze se červenali poté, co je napálil muž, který o sobě tvrdil, že je hollywoodský herec. Jim Carrey.

Vypadá jako herec, který je známý svými rolemi ve filmech jako Hloupý a hloupější, Truman Show, Věčné slunce neposkvrněné minutyD a Muž na Měsíci Krátce se objevila na jevišti na 22. ročníku předávání cen Český lev, které v sobotu večer živě vysílala celostátní televize v České republice.

Muž v černém smokingu zamával davu na koncertě, který se konal v pražské starobylé koncertní síni Rudolfina z 19. století, a poté, co se zasypal zlatými konfetami vystřelenými z party nástroje, beze slova odešel.

Některé členy publika lze vidět klip Z televizního programu se usmívají a nevěřícně kroutí hlavami.

Pro část veřejnosti i televizní diváky O totožnosti muže se objevily pochybnosti. Svirák a moderátor pořadu Lucy Viburnová Původně trval na tom, že je skutečný McCoy.

„Samozřejmě, na pódiu byl skutečný Jim Carrey. Věděl jsem, že přijde, ale nevěděl jsem, co tam bude dělat.“ Objevil se jen velmi krátce a lidé neměli šanci Slyšel jsem, že lidé naznačují, že je podobný, ale mohu říci ne Byl to opravdu on.

Organizátoři byli později nuceni provést opravu, když se objevily zprávy, které dokazovaly, že skutečná hollywoodská hvězda se v sobotu večer zúčastnila párty v Los Angeles. Nakonec Curry sám objevil příběh a tweetoval své pobavení.

Koukni se! Když sedím na gauči a pojídám bramborové lupínky, jsem zajímavější než Oscary. Moje duše nebude ignorována! ; ^ str http://t.co/ey6CnmbwEE – Jim Carrey (@JimCarrey) 23. února 2015

Svěrák, který za svůj film získal v roce 1997 Zlatý glóbus a Oscara KoljaŘekl, že organizátory předávání cen na České filmové akademii kontaktovali lidé, kteří tvrdili, že Careyho zastupují. Řekli, že jim bylo řečeno, že hvězda natáčí v Praze, a trvali na tom, že jeho vzhled bude z bezpečnostních důvodů utajen. V tu chvíli nebyl důvod o tom pochybovat, řekl Svěrák. Podle zpráv z tisku.

„S největší pravděpodobností jsme se stali terčem velmi sofistikovaného podvodu. Je mi to velmi líto,“ řekl Svěrák poté, co byl podvodník odhalen, a dodal: „Je mi to velmi líto, omlouvám se. „To nebyl můj záměr, ale musím pochválit něčí příkladný výkon, když nás oklamal.“

Česká filmová akademie, která trvala na tom, že se za vzhled muže platit nebudou, nasadila odvážnou tvář a vtipkovala, že jde o „komedii, kterou stojí za to vidět“. Andy Kaufman„Lze to přirovnat pouze k ‚prodeji‘. [a Czech] Zámek pro naivní Američany. Carrey hrál excentrického amerického umělce Kaufmana Muž na Měsíci.

v StátníciOrganizace, která zastupuje české filmaře, ve své omluvě za incident uvedla: „Je nám líto, že jsme vás uvedli v omyl, ale nebylo to úmyslně. Nikdo z nás nelhal, protože jsme byli ve vší poctivosti a profesionalitě oklamáni! Baví nás to, a pokud se neurazíte, můžete se s námi zasmát…. Slibujeme, že příště budou Čeští lvi bez zahraničních hvězd (pokud… Elvis Presley Slibuje účast.)

Carrieina falešná identita není známa. On a jeho tým opustili místo okamžitě po krátkém vystoupení a nebyli vysledováni.

Incident nezastavil drsné české sociální drama Cesta ven (Cesky Finn), vítěz ceny za nejlepší film. Večer se vyznačoval i svou přítomností Jerry Bartoška, předseda každoročního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v České republice. Bartoška, ​​který se léčí s rakovinou, se od listopadu neobjevil na veřejnosti bez hustých vlasů a výrazného plnovousu, ale podle ČTK byl „v dobré náladě“.

