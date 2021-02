Indonésie potrestá ty, kteří odmítnou dostat vakcínu Covid-19

Indonésie vyzývá ty, kteří mají nárok na očkování vakcínou Covid-19, aby se očkovali, protože země hledá způsoby, jak urychlit svůj očkovací program, aby potlačila největší ohnisko v jihovýchodní Asii.

Vláda může podle pozměněného prezidentského pravidla potrestat osoby, které vakcínu odmítnou, pozastavením nebo zpožděním programů sociální pomoci a administrativních služeb a uložením pokut. Skutečná forma sankcí je ponechána na rozhodnutí místních samospráv.

Moderní Přidán Jab do Arsenalu: Sledovač pylu v jihovýchodní Asii (1)

Zdravotnický pracovník podá dávku vakcíny Sinovac Biotech Covid-19 na trhu Tanah Abang v Jakartě 17. února. Fotograf: Dimas Ardian / Bloomberg

Výroba vakcíny Covid-19 je mimořádným krokem uprostřed rozsáhlého váhání směrem k záběry, které byly vrženy do vývoje.

více než

Průzkum z loňského září zjistil, že asi 65% Indonésanů se chce nechat očkovat, zatímco ostatní se obávali nákladů, zdravotních rizik a toho, zda bude vakcína halal. Od té doby vláda osvobodila vakcínu.

Indonésie podala více než 1,7 milionu injekcí v programu, který začal tím, že první dávku dostal sám prezident Joko Widodo, ve snaze posílit důvěru veřejnosti ve vakcínu Sinovac Biotech Ltd. To je daleko od více než 180 milionů lidí, které se vláda snaží očkovat do konce roku.

Země také uzavřela dohody s dalšími výrobci, včetně AstraZeneca Plc, Společnost Novavax, ačkoli tyto snímky nebyly odeslány.