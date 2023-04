Zverev naštvaný na BMW Open. Ron vyhrává

MNICHOV – Poté, co čekal další den, než se dostal na kurt na BMW Open, ukončil turnaj Alexandra Zvereva v rovných setech Christopher O’Connell, když svůj úvodní zápas vyhrál nejlépe nasazený Holger Rohn.

Zverev vypadl v prvním kole a jeho zápas druhého kola s O’Connellem byl odložen po dni deště na většině programu.

Zverev, který hrál na 82. místě O’Connella v mrazivých podmínkách před schouleným německým davem v tlustých kabátech, nenabral moc na síle a snažil se podávat své první podání, protože byl poražen 7-6(2), 6-4. .

„Určitě je těžké hrát tady se Zverevem před domácím publikem,“ řekl 28letý Australan ve svém rozhovoru na kurtu. „Toto je nejchladnější počasí, ve kterém jsem kdy hrál. Je to těžké, chvíli mi trvalo, než jsem se zahřál.“

O’Connell se ve čtvrtfinále utká s kvalifikantem Flaviem Cobollim.

Ron si vysloužil postup do čtvrtfinále vítězstvím 6-3 6-4 nad Yannickem Hanfmannem a dále hraje specialistu na chilskou antuku Cristiana Garina. Ron chce navázat na svůj silný start do antukové sezóny poté, co minulý týden skončil v Monaku na druhém místě za Andrey Rublevem. Garin porazil šestého nasazeného Lorenza Sonega 6-3 7-6(3).

Došlo také k vítězství pro druhého nasazeného Taylora Fritze, který porazil Martona Fucoviche 4-6, 6-3, 6-3, a čtvrtého nasazeného Bottic van de Zandschulpa, který porazil Aslana Karatseva 6-2, 6-0.

Zápas Dominica Thiema s Marc-Andreou Heusslerem byl zastaven kvůli tmě. Vítěz se utká s Fritzem ve čtvrtfinále.