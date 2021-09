Izrael porazil Česko v baseballovém semifinále

Hodiny po výbuchu šofaru, který ukončil Jom Kippur, se tým Izrael inspiroval a v první hře finálového kola evropského mistrovství v baseballu v Itálii zaznamenal vzrušující vítězství 3: 2 nad Českou republikou. Startér Joey Wagman opět skvěle uspěl, když zaznamenal 10, přičemž produkoval pouze tři zásahy a jeden vydělával sedm kol. Wagman zůstal ve hře hrát na levém hřišti poté, co se unavil na hromádce. Tento krok ho přivedl na talíř dvakrát po sobě na pálce, kde doručil nerozhodný výsledek a vyhrál se singly RBI.

Byl to napínavý duel, jako když se obě strany setkaly naposledy v roce 2019, kdy Izrael rozrušil české favority tím, že prolomil remízu 1: 1, aby dosáhl překvapivého vítězství, Češi doufali v odvetu dnes večer.

Izrael se tentokrát dostal na palubu jako první poté, co kolem prošel Tal Ariel a posunul se na třetí místo v dalším double Tai Kelly (jeho třetí ve dvou hrách). Mitch Glaser (který je stále izraelským útočníkem s průměrem 0,500 v turnaji) přivedl Ariel domů s úderem, což dalo Blue and White časné vedení 1: 0.

Čech při své další sázce odskočil a vytěžil diskutabilní call na Hit-By-Pitch a izraelský faul na hřišti, který přinesl domů vyrovnávací branku a dal zelenou do bodovacího centra. Wagman však zůstal klidný a jednoduše ustoupil a stáhl se do strany.

Wagman pokračoval v nastavování nul, dokud český fotbalista Chlob Marek za teplé italské noci svým masivním hřištěm nepostoupil na sedmé místo. Zatímco Marek v šampionátu dosahoval 0,615 a den předtím se prohloubil, Wagman se neudržel a řekl: „Hodil jsem mu nejlepší možnou půdu a on to všechno dostal.“

Reliever Benny Wanger získal druhé vítězství poté, co přišel z první základny. On i Wagman mají kombinovaný průměr odpalování 0,428 a povolili pouze dva získané běhy ve 23 mistrovských bězích

Izraelu se díky agresivní hře jeho nejmladších hráčů podařilo dostat zpět na dno hry. College Junior Jordan Petrushka vedl směnu tím, že rozbil jednu doleva. Izraelský voják Itai Goldner ho následoval zničující ranou, kterou třetí český velitel základny nezvládl, když s Petrushkou skončili na druhém a třetím místě. V tuto chvíli manažer Nate Fish vytáhl kouzelný trik s kartou tím, že Wagman, který skončil s házením, nahradil DH, který dosud zasáhl. Fish pro tuto možnost pečlivě naplánoval hru a porotci se shodli, že tah byl košer. Wagman poté předvedl skvělou hru a poslal Petrushku domů, aby vyrovnal.

Kapitán první základny Benny Wager se ujal Wagmana na kopci a v osmém a devátém kole držel republiku na uzdě, čímž vytvořil příležitost k východu v deváté směně pro Izrael. Dvěma výhrami Itai Goldner strhl jeden gól doprostřed, přičemž druhý umístěný Hotmar Jakob zastavil akrobatické, ale nejprve hodil do sítě, což Goldnerovi umožnilo přejít na druhé místo. Wagman je zpět a myslí jen na pomoc týmu. „Hledal jsem rychlý míč k řízení, ale dostal jsem čtyři změny za sebou.“ Wagman poté odčinil svůj předchozí hřích proti Markovi a postavil se vedle dalšího kurtu napravo od středu. Goldener také vítězným kolem dohnal dřívější chybu běhu závodem domů před závodem.

Wagmanových sedm šterlinků a 2 na palubě s 2 RBI byly nabízeny jako jeden z největších singlů v izraelské historii baseballu, ale milý nadhazovač raději viděl, že prostě udělá vše, co je v jeho silách, aby pomohl týmu vyhrát klíčovou hru. Wangera, který opět předvedl skvělý výkon, byla připsána výhra podruhé ve 4 zápasech.

„Jsem na kluky hrdý,“ řekl manažer Nate Fish. „Byl to vyrovnaný zápas proti dobrému týmu a pokračovali jsme, dokud jsme nenašli způsob, jak vyhrát.

Hostitelská Itálie v čele s manažerem Mikem Piazzou hostí v pátek večer ve 21:30 Izrael v semifinále.