Fáma: Nintendo chrání videa ze Switche, což vede k dalším spekulacím ohledně Switch Pro

Na potenciálního nástupce Nintendo Switch jsme čekali již delší dobu, a i když jsme se dočkali nových modelů v podobě Switch Lite a Switch OLED, „Switch Pro“ si zatím hlavu prostě nepostavil. Nyní je tu více paliva do ohně, přičemž vývoj je na kanálu YouTube společnosti Nintendo vnímán jako potenciální indikátor novinek na obzoru. Nové video od GameXplain (zobrazeno výše) prochází tímto vývojem a jeho možnými výsledky.

Jak zjistil uživatel Lucas Mannack 22 Na fórech Famiboards (potvrzeno později uživatelem Milo), Nintendo umístilo dvě z videí na svůj oficiální severoamerický kanál jako soukromé: upoutávky na Switch Lite a Switch OLED. Dříve bylo každé z těchto videí volně přístupné veřejnosti, nyní je však nelze nikde nalézt. Bylo naznačeno, že Nintendo také učinilo trailer Switch Lite soukromým krátce před odhalením Switch OLED, což vedlo ke spekulacím, že nyní mohou dělat totéž v rámci přípravy na další nové oznámení. Pokud je to pravda, mohou tato videa nastavit jako soukromá, aby mohli soustředit veškeré své úsilí (a pozornost spotřebitelů) na něco nového.

Stále jsme uprostřed „léta her“ a mnoho vývojářů a vydavatelů pořádá tiskové konference k novým oznámením a upoutávkám. Nintendo stále musí sdílet cokoli kromě přímé soukromé třetí strany a také někoho zaměřeného výhradně na Xenoblade Chronicles 3. Mohlo by mít v rukávu něco jiného a mohlo by to být oznámení nějakého nového hardwaru? Pokud ano, mohl by to být Switch Pro nebo dokonce Switch 2?

Samozřejmě, že nastavení některých videí na YouTube jako soukromá je stěží potvrzení čehokoli a k ​​ničemu to nemusí vést. Určitě by to nebylo poprvé, co bychom narazili na falešné fámy o nové konzoli Nintendo. Ale možná, možná, tentokrát by to mohlo být jinak. Zůstaňte naladěni, protože netrpělivě čekáme na další informace!