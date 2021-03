Výzkum Yu zjistil, že sopky v centrálním Utahu jsou stále aktivní, ale neexistují žádné důkazy o bezprostřední erupci

Salt Lake City – Vědci z University of Utah tvrdí, že neobvyklá série zemětřesení, ke kterým došlo v centrálním Utahu v letech 2018 a 2019, je připomínkou aktivních sopek v Utahu v této oblasti. Naštěstí říkají, že neexistují žádné známky bezprostředního ohniska.

Hledání bylo Poprvé to bylo zveřejněno v Geophysical Research Letters minulý měsíc, Soustředěný kolem dvojice podivných řetězů zemětřesení v poušti Black Rock poblíž Fillmore. K jednomu zemětřesení došlo v centrálním Utahu 12. září 2018 a ke druhému došlo 14. dubna 2019. Byly zaznamenány zemětřesení o síle 4,0 a 4,1 stupně a způsobily několik následných otřesů.

Umístění obou zemětřesení bylo vulkanické pole Black Rock Desert nacházející se v centrálním Utahu mezi I-15 a státní hranicí Utah-Nevada. Sopečná oblast naposledy vybuchla před téměř 720 lety a způsobila čedičové kužely a toky ledových pramenů, Podle geologické služby USA.

Kromě zemětřesení zjištěných regionální seismickou sítí v Utahu byla zachycena dočasným seismickým zařízením, které bylo používáno méně než 20 mil od pouště k monitorování geotermálního vrtu pro jiný projekt.

Na analýze dat pracoval tým vědců z University of Utah, USGS a University of Iowa. Dočasné vybavení pomohlo detekovat 35 následných otřesů po zemětřesení v roce 2019, což je téměř dvojnásobek toho, co detekoval běžný systém.

Zjistili, že zemětřesení bylo míli a půl pod povrchem, což je pro zemětřesení velmi mělké. Například soubor Přední Wasatch otřáslo zemětřesení o síle 5,7 stupně Stalo se to loni asi 6 mil pod zemským povrchem. Zemětřesení v Utahu v letech 2018 a 2019 nesouvisela se zemětřesením Magna, největším zemětřesením, které udeřilo v Utahu od roku 1992.

Mapa vulkanického pole v poušti Black Rock. Oranžové trojúhelníky ukazují polohu seismografických stanic University of Utah a černé tečky ukazují umístění zemětřesení v Utahu. (Obrázek: University of Utah)

Navíc zemětřesení neprodukovala „smykové vlny“, které jsou běžné pro zemětřesení v Utahu. Maria Missimiri, postdoktorandka na seismografických stanicích na univerzitě v Utahu a hlavní autorka studie, uvedla, že frekvence seismické energie byla také mnohem nižší než u typických utahových zemětřesení. V tiskové zprávě v úterý.

„Protože tato zemětřesení byla tak mělká, můžeme měřit povrchovou deformaci (v důsledku zemětřesení) pomocí satelitů, což je u malých zemětřesení této velikosti velmi neobvyklé,“ uvedla.

Data vedla vědce k přesvědčení, že zemětřesení nebyla způsobena srážkami poruch jako většina zemětřesení v Utahu. Místo toho uvedli, že jejich výzkum naznačuje, že tato zemětřesení byla výsledkem pokračující činnosti ve vulkanickém poli pod pouští.

Mesimeri uvedl, že obě zemětřesení byla pravděpodobně způsobena magmatem nebo horkou vodou, které se dostaly blíže k povrchu a vyvolaly zemětřesení.

„Naše nálezy naznačují, že systém je stále aktivní a že zemětřesení mohou být výsledkem pohybu tekutin v obecné oblasti,“ uvedla. „Zemětřesení mohou být výsledkem tlaku kapaliny na horninách nebo výsledkem deformace z pohybu kapaliny, která zdůrazňuje povrchové chyby.“

Dobrou zprávou je, že není důvod domnívat se, že nedávná zemětřesení jsou varovnými signály o blížící se erupci. Znamená to jen, že jde o web, kterému mohou vědci chtít věnovat větší pozornost.

