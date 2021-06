Přijeďte na jižní Moravu nejen za vínem

Pohodová atmosféra, zvuk cimbálu doplněný zvukem pohárů, hlasitý smích a spousta dobrého moravského vína, to je jihomoravský! Různá vína vynikají svou svěžestí a ovocnou harmonií, ale také širokou škálou vůní a typických plných chutí. Kromě vína na vás čeká otevřená náruč místních vinařů, řada cyklostezek, nespočet historických památek a mnoho sportovních aktivit. Už víte, kam na jižní Moravu?

Jihomoravské vinařství je jedním z nejstarších vinařství v Evropě a odborníci tvrdí, že na světě neexistuje jiné místo, kde by se dalo najít tolik malých vinných sklepů. Nejrozšířenějšími odrůdami na Moravě jsou Veltlínské zelené, Muller Thurgau, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Svatovavřinecké a Frankovka. Chcete-li toto víno ochutnat, můžete zajít do čtyř vinařských podoblastí, konkrétně do Znojma, Mikulova, Velkopavlovic a Slovácka.

Do Znojma za turistikou a památkami

Vinice Oneobes je jednou z nejmalebnějších a z hlediska vína je nejcennějším vinařským cílem na Znojemsku. Tento moravský klenot se často řadí mezi 10 nejlepších míst pěstování hroznů v Evropě. Zkombinujte návštěvu vinice s národním parkem Bodegi. Za stanicí je Znojmo, kde můžete obdivovat krásy památek, jako je Rotunda sv. Kateřiny, kostel sv. Mikuláše, ale také Loucký klášter s Muzeem vinařství a spolupráce. V Dolních Kounicích na vás čekají zříceniny kláštera Rosa coeli a ghetta. Zastavte se v Ivans a podívejte se na pomník Alfonse Muchy a galerii Vladimíra Minska. Ve Vranovské přehradě na vás čeká nádherný palác Vranov nad Dijy a Plavecký palác. Pro milovníky cykloturistiky je připravena Znojemská vinařská stezka v délce 165 km.

Do Mikulovska za slunnou Pálavou

Kouzelné oblasti dominují vápencové útesy Pallavy, které jsou od nepaměti osázeny vinicemi. Slunce zde pálí natolik, že máte pocit, že jste někde ve slunné jižní Evropě. Celý Mikulov můžete překonat díky Mikulovské (cyklistické) vinařské stezce, která je dlouhá 62 km, a milovníci pěší turistiky jistě uvítají mnoho naučných vinařských stezek. Milovníci historie by neměli nechat ujít Lednicko-valtický region, který je na seznamu UNESCO. Valtice jsou hlavním městem vína, nachází se zde nejstarší vinařská škola v České republice a stálá expozice ochutnávek vín v České republice se nachází přímo v barokním paláci. Zde můžete ochutnat výběr stovek nejlepších českých a moravských vín. Neměli byste vynechat návštěvu Mikulova a Svatého vrchu, ale také vinařský veletrh v průběhu staletí v mikulovském paláci.

Pro červená vína v regionu Wilkopavlovice

Tento podoblast je jedním z nejteplejších míst v České republice. Klimatické podmínky, skvělá půda a dostatek slunečního svitu dělají skvělá červená vína. A tak není divu, že se Velkopavlovico stalo srdcem červeného vína. Musíte navštívit Velké Bílovice, kde najdete téměř 700 vinných sklepů. Nenechte si ujít Velké Pavlovice, místní vinotéku a naučnou stezku André. V Kobylí zastavte v Galerii vín a muzeu. Ve Veveří si můžete užít hrad a Bučovický palác v Buovicích. Slavkov u Brna nabízí palác, synagogu a golfové hřiště. V Brně se vydejte na hrad Špilberk, do Moravského zemského muzea, vily Tugendhat, katedrály Petra a Pavla a také do zoo.

Pro zábavu a zábavu na Slovácku

Ráj odpočinku, slunce, regionálních kulinářských specialit, zábavy a vína, to je Slovácko. Největší vinařská obec Slovácko Mutěnice představí areál Búdy s lidovými malbami a areál vinného sklepa Nechory Prušánky. Snails je jedinečný komplex historických vinných sklepů s bílými štuky, modrými oblouky a slováckou výzdobou. Nachází se v obci Petrov a je jednou z nejcennějších sbírek vín. Milovníci archeologie by se měli vydat na hrad Bochlov, hrad Bochlovice, Beclav za hradem Bohansko a synagogu. Baťův kanál je rájem známým krokvům. Pro přírodu navštivte Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty, biosférickou rezervaci UNESCO.

Kam mám jít na víno?

Na oficiálních stránkách vinařství České republiky (www.wineofczechrepublic.cz) najdete nespočet míst na Moravě, kde jsou vinařství, vinotéky a vinné sklepy. Poskytnou vám zaručenou úroveň služeb v zařízeních označených logem Wine Tourism Certificate.